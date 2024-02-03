Saturday, 03 February 2024 04:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أبو ظبي وغنتوت يتنافسان على كأس دولية الإمارات للبولو غداً

2/3/2024 7:18:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تختتم غداً بملاعب نادي غنتوت بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو في نسختها الـ 23، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

ويتنافس فريقا أبو ظبي بولو وغنتوت بولو على اللقب في إعادة لمشهد النسخة الماضية الذي شهد فوز غنتوت بولو بفارق نصف هدف.

وجاء تأهل فريق أبوظبي بولو بفوزه على فريق بن دري بولو 10.5 -3 ، فيما بلغ فريق غنتوت بولو النهائي بفوزه على فريق لامار بولو 10- 9.

وتشهد المباراة النهائية إقامة فعاليات متنوعة ضمن البرنامج الذي أعلنته اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة خالد سعيد المرزوقي العضو المنتدب المدير التنفيذي لنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وتبدأ الفعاليات بالعروض الترفيهية والقرية التراثية، كما تم تخصيص منطقة ترفيهية للأطفال.

ويقام على هامش فعاليات اليوم الختامي نهائي بطولة غنتوت لتجهيزات الفروسية للبولو بملعب سلطان بن زايد بين فريقي " AM بولو" و"بهنسالي بولو"، تعقبها المباراة النهائية لبطولة الإمارات الدولية ،ثم تقام بعد ذلك مراسم التتويج وتسليم الجوائز للفائزين وتكريم المشاركين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN03022024000110011019ID1107804886

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث