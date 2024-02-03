أبو ظبي وغنتوت يتنافسان على كأس دولية الإمارات للبولو غداً

تختتم غداً بملاعب نادي غنتوت بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو في نسختها الـ 23، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

ويتنافس فريقا أبو ظبي بولو وغنتوت بولو على اللقب في إعادة لمشهد النسخة الماضية الذي شهد فوز غنتوت بولو بفارق نصف هدف.

وجاء تأهل فريق أبوظبي بولو بفوزه على فريق بن دري بولو 10.5 -3 ، فيما بلغ فريق غنتوت بولو النهائي بفوزه على فريق لامار بولو 10- 9.

وتشهد المباراة النهائية إقامة فعاليات متنوعة ضمن البرنامج الذي أعلنته اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة خالد سعيد المرزوقي العضو المنتدب المدير التنفيذي لنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وتبدأ الفعاليات بالعروض الترفيهية والقرية التراثية، كما تم تخصيص منطقة ترفيهية للأطفال.

ويقام على هامش فعاليات اليوم الختامي نهائي بطولة غنتوت لتجهيزات الفروسية للبولو بملعب سلطان بن زايد بين فريقي " AM بولو" و"بهنسالي بولو"، تعقبها المباراة النهائية لبطولة الإمارات الدولية ،ثم تقام بعد ذلك مراسم التتويج وتسليم الجوائز للفائزين وتكريم المشاركين.

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