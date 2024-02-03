الحرس الوطني ينقذ شخصين مفقودين في البحر إثر غرق قاربهما

نفذ الحرس الوطني متمثلاً في المركز الوطني للبحث والانقاذ ومجموعة حرس السواحل/ السرب الثالث وبالتنسيق مع جناح الجو التابع لوزارة الداخلية مهمة بحث وإنقاذ لشخصين في العقد الثالث من العمر من الجنسية الآسيوية كانا مفقودين في البحر إثر غرق قاربهما بسبب تقلب الأحوال الجوية.



وبتوحيد الإمكانيات وتنسيق الجهود تمكنت فرق البحث والإنقاذ رغم الظروف الجوية من تحديد موقع الشخصين اللذان كانا يعانيان من تعب وإرهاق شديدين، وتم إخلاؤهما عبر الطائرة التابعة لوزارة الداخلية إلى مستشفى القاسمي لتلقي العلاج اللازم.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز