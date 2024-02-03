غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يشيد بإيفان توني لاعب برينتفورد ويصفه بأنه استثنائي

يعتقد جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن فريقه بصدد مواجهة "لاعب استثنائي" هو إيفان توني عندما يلعب أمام برينتفورد بعد غد الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن توني، الذي سجل مرتين عندما التقى برينتفورد بمانشستر سيتي على ملعب الاتحاد الموسم الماضي، عاد لتوه بعد انقضاء عقوبة الإيقاف التي استمرت لثمانية أشهر لانتهاكه قواعد المراهنات.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 27 عاما أهدافا في المباراتين التي شارك بهما بعد انتهاء إيقافه، وأعرب غوارديولا عن سعادته لرؤية هذه الموهبة تعود للملاعب مرة أخرى.

وقال مدرب مانشستر سيتي :" إنه لاعب استثنائي. ليس فقط بسبب قدرته على التعامل مع الكرات الطولية، ولكن بسبب قدرته على الاحتفاظ بالكرة وتنفيذ الكرات الثابتة وتسديده لركلات الترجيح".

وأضاف :"لعدة أسباب يمكنهم الاعتماد عليه وهو لاعب استثنائي".

وأردف :" أنا سعيد للغاية لعودته وأتمنى أن تكون تلك الفترة تم نسيانها من حياته ومن جانب عائلته. اللاعبون الاستثنائيون يكون موضع ترحيب للغاية في الدوري الإنجليزي الممتاز".

ويدخل مانشستر سيتي بصفوف مكتملة بعد أن انضم مانويل أكانجي للفريق عقب شفائه من إصابة في الركبة.

ويمكن أن يشارك النرويجي إيرلينج هالاند كأساسي في المباراة بعد غياب شهرين بسبب مشكلة في القدم، علما بانه شارك كبديل في مباراة بيرنلي التي أقيمت منتصف الأسبوع.

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