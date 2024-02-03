براند دبي يصدر دليلاً تفاعلياً لأشهر المطاعم والمقاهي العالمية في الإمارة

أصدر براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وضمن الموسم الشتوي الثالث لحملة #وجهات_دبي، دليلاً تفاعلياً جديداً للراغبين في الاستمتاع بعالم فنون الطهي في دبي، من خلال ما تقدمه سلسلة كبيرة من المطاعم المحلية والعربية والعالمية من أطباق عديدة ومتنوعة تناسب كافة الأذواق وتتناغم مع الطبيعة العالمية لمجتمع دبي، فضلاً عن مواكبة هذا التنوع لمكانتها المتميزة وجهة مفضلة على خارطة السياحة والسفر العالمية، وما يتبع ذلك من استقطاب أعداد كبيرة تُقدَّر بملايين الزوار كل عام.

يركّز الدليل الجديد الذي يحمل عنوان "طاولة خارجية لو سمحت" على المطاعم التي توفر فرصة الاستمتاع بتناول الطعام في الهواء الطلق، من خلال مساحاتها المفتوحة والتي يتميز العديد منها بإطلالات رائعة على أبرز معالم دبي، بما يضمن الاستمتاع بالأجواء الشتوية الرائعة والمناخ المعتدل الذي تتميز به دبي أغلب أشهر فصل الشتاء، والذي يعد من مقومات الجذب المهمة التي تستقطب الزوار من حول العالم خلال تلك الفترة لاسيما القادمين من الدول الباردة.

وتتنوع الخيارات التي يضمها الدليل التفاعلي، بما يناسب مختلف الأذواق وذلك من خلال أكثر من 344 مطعماً ومقهى تضم أصنافا من أشهر 9 مطابخ عالمية ويقدم الدليل خيارات من المطبخ الفرنسي والآسيوي، والإيطالي، والأمريكي، والتركي، والهندي، واللاتيني، والفارسي، والعالمي، بما فيها الأكلات المتوسطية الأكثر شهرة حول العالم، والمنتشرة في جميع أنحاء دبي ما يتيح للزوار تذوق مجموعة متنوعة من النكهات العالمية اللذيذة.

رُوعي في اختيار المطاعم والمقاهي المتضمنة في الدليل أن تكون موفرة لمجموعة من التجارب المتميزة لتناول الطعام في الهواء الطلق والاستمتاع بأجواء دبي المفتوحة في فصل الشتاء.

وبهذه المناسبة قالت شيماء السويدي، مديرة براند دبي: "تسعى دبي لأن تكون المدينة الأفضل في العالم لتمتعها بكل المقومات التي تضمن لها تحقيق هذا الهدف وعلى المستويات كافة.. ويعد اتساع نطاق خيارات الطعام من معايير تميز المدن العالمية الحريصة على توفير تجارب تناسب مختلف الأذواق خاصة عندما يكون مجتمع المدينة عالمي الطابع".

وأضافت: "يخدم الدليل التفاعلي الجديد سكان دبي وزوارها من حول العالم، ويقدم لهم مجموعة واسعة من خيارات تناول الطعام في الهواء الطلق، خاصة خلال فصل الشتاء وتتسم دبي في هذا الفصل بأجواء متميزة، حيث تصل درجات الحرارة خلال النهار إلى 25 درجة مئوية، بينما تصل درجات الحرارة مساءً إلى 15 درجة مئوية، مما بفتح المجال للعديد من الأنشطة التي يمكن القيام بها في دبي خلال فصل الشتاء".

يُذكر أن "براند دبي" أصدر عدداً من الأدلة الإرشادية خلال الأسابيع الماضية ضمن حملة "وجهات دبي" التي أطلقها مجلس دبي للإعلام، لتسليط الضوء على مواقع فريدة تتميز بها دبي خلال موسم الشتاء، ويتركز أغلبها في المناطق المفتوحة بما يتيح فرصة الاستمتاع بأجواء دبي المعتدلة في هذا الوقت من العام.

تضمنت الأدلة العديد من الوجهات الرئيسية خلال الموسم بما في ذلك مواقع التنزُّه والتخييم في دبي، والأنشطة والتجارب الترفيهية التي يمكن الاستمتاع بها على أرض دبي أو في سمائها وكذلك في مياهها بما تتمتع به الإمارة من شواطئ خلابة وأنشطة ورياضات مائية عديدة تمتد بامتداد سواحل دبي، لاسيما وأن درجات الحرارة في دبي خلال هذه الفترة تعد من أهم عوامل الجذب إليها.

ويمكن الاطلاع على الدليل التفاعلي، الذي يأتي في إطار سلسلة الأدلة التفاعلية التي يصدرها براند دبي بشكل مستمر لإلقاء الضوء على فعاليات ومناسبات نوعية في الإمارة، والمتاح باللغتين العربية والإنجليزية، من خلال الرابط التالي:

كما يضم الموقع الالكتروني لحملة "وجهات دبي" محتوى إبداعياً ومقاطع فيديو متنوعة لأبرز معالم دبي والمناطق الأكثر جذباً في مختلف أنحائها، لتشجيع المقيمين والزائرين على اكتشاف الأنشطة الترفيهية المتنوعة في دبي وتجربة العديد من المغامرات والأنشطة العائلية التي تجعل من المدينة وجهة شتوية مميزة.





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