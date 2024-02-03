تحذير أممي من تحرك إسرائيلي محتمل تجاه رفح جنوب قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك من أن تصريحات" إسرائيل" -بالتحرك العسكري إلى مدينة رفح" مقلقة وتشكل خطرا على أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني أمرَتهم بالتوجه إلى هناك.

وكتب تورك، في تدوينة عبر منصة إكس، أن المنظمة الدولية تشعر بالقلق إزاء تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت بشأن التحرك العسكري إلى رفح، جنوبي قطاع غزة.

وكان غالانت قال في بيان، إن جيش الاحتلال يحقق مهمته في خان يونس جنوبي غزة، وإنه سيصل إلى رفح.

وأضاف تورك أن هذه التصريحات تدق ناقوس الخطر بشأن وقوع أعداد كبيرة من الضحايا، ومزيد من النزوح لمكان غير معلوم لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني أمرهم جيش الاحتلال بالتوجه إلى رفح.

وتستضيف رفح حاليا أكثر من نصف سكان غزة، الذين شردتهم الحرب، وهي أيضا الطريق الرئيسي للمساعدات الإنسانية لنحو مليونين و300 ألف شخص في حاجة ماسة إليها