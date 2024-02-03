تحذير أممي من تحرك إسرائيلي محتمل تجاه رفح جنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك من أن تصريحات" إسرائيل" -بالتحرك العسكري إلى مدينة رفح" مقلقة وتشكل خطرا على أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني أمرَتهم بالتوجه إلى هناك.
وكتب تورك، في تدوينة عبر منصة إكس، أن المنظمة الدولية تشعر بالقلق إزاء تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت بشأن التحرك العسكري إلى رفح، جنوبي قطاع غزة.
وكان غالانت قال في بيان، إن جيش الاحتلال يحقق مهمته في خان يونس جنوبي غزة، وإنه سيصل إلى رفح.
وأضاف تورك أن هذه التصريحات تدق ناقوس الخطر بشأن وقوع أعداد كبيرة من الضحايا، ومزيد من النزوح لمكان غير معلوم لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني أمرهم جيش الاحتلال بالتوجه إلى رفح.
وتستضيف رفح حاليا أكثر من نصف سكان غزة، الذين شردتهم الحرب، وهي أيضا الطريق الرئيسي للمساعدات الإنسانية لنحو مليونين و300 ألف شخص في حاجة ماسة إليها
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