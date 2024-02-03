تقرير: مستوطنون أطلقوا نقطة البداية لمخطط استعماري قريبا في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN-قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، "إن المستعمرين أطلقوا "نقطة البداية" لمخطط استعماري منوي تنفيذه في الأشهر القريبة المقبلة في قطاع غزة".





وأضاف المكتب، في تقرير الاستيطان الأسبوعي، الصادر اليوم السبت، أن "أنوية" الاستعمار يجب أن تكون مستعدة ليوم التنفيذ، وأن يصل أفرادها حاملين عتادهم ومعداتهم للاستعمار، من عائلات المستعمرين التي عبرت عن موافقتها على الاستعمار في القطاع، حيث تجري نقاشات فيما بينها، وتوزع خيام ومعدات عليها للإقامة في بؤر استعمارية.





وأشار إلى أن هذا المخطط بادرت له رئيسة الحركة الاستيطانية "نِحالا" دانييلا فايس، التي تقود عملية إقامة البؤر الاستعمارية العشوائية في الضفة، مع رئيس "مجلس السامرة" لمستعمرات شمال الضفة يوسي داغان، حيث تخطط





لمكوث هذه العائلات على الحدود المتاخمة لقطاع غزة، كي تكون "مستعدة للانطلاق إلى نقاط الاستعمار داخل القطاع، على أن يتم دخولهم تحت حراسة جيش الاحتلال.





وأوضح أنه سيتم تنفيذه من خلال السعي إلى كسب تأييد أحزاب وجهات خارجية، إلى جانب تجنيد الرأي العام الإسرائيلي، وتحفيز عائلات توافق على الانتقال للاستعمار في القطاع.





وتطرّق إلى المؤتمر الذي نظمه المتطرف ايتمار بن غفير مع دانيلا فايس، بمدينة القدس المحتلة، في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، بمشاركة 11 وزيرا، و15 عضو كنيست من حزب الليكود، وغيره من الأحزاب الإسرائيلية، للترويج لعودة الاستعمار الى قطاع غزة، وسط دعوات المشاركين من أنصار اليمين المتطرف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.





ونوه إلى أن داغان يعتزم، بالتعاون مع فايس، دفع قوانين تدعم التوسع في إقامة المستعمرات، بما في ذلك في قطاع غزة بعد إلغاء قانون " فك الارتباط " في خطة الانفصال عن القطاع عام 2005 وللدفع كذلك بتشكيل لوبي داخل الكنيست لإلغاء ذلك القانون.





وفي سياق منفصل، ليست وزارة مالية سموتريتش الجهة الوحيدة التي تمارس السطو اللصوصي على أموال الفلسطينيين، بقدر ما تشترك معها في أعمال القرصنة جهات اسرائيلية أخرى، ومنها جيش وشرطة الاحتلال ومجالس المستعمرات.





وفي هذا الصدد، أوضح أن الجهة المستفيدة من فرض الغرامات على الرعاة في الأغوار الوسطى هي "مجلس مستعمرات الأغوار"، وهو ما تجلى مع عدد من المواطنين في عرب الدعيسات، أحدهم طالبه الجيش بدفع غرامة باهظة تصل قيمتها الى نحو 40 ألف دولار أميركي، إذا هو رغب في استعادة قطيع أغنامه الذي تم الاستيلاء عليه.







فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فرض غرامات كهذه على الرعاة الفلسطينيين، وتبقى وسيلة جديدة تتساوق مع وسائل أخرى تتخذها سلطات الاحتلال ضد الرعاة في أكثر من مكان، ومنطقة، وخاصة في الأغوار، بهدف إبعادهم عن مراعيهم، وتطهير المنطقة منهم.





وقد أضيفت هذه الطريقة في السطو اللصوصي على اموال الفلسطينيين، الذين يتعرضون فوق كل هذا الى الاعتقال، والحصار، والاستيلاء على الأراضي، وهدم البيوت في سياسة، عنوانها: "سنفقرهم ونحرمهم من وسائل الحياة، فهذه هي الطريقة المثلى لدفعهم إلى مغادرة أراضيهم، ومراعيهم".





الأمثلة كثيرة على مثل هذا السطو اللصوصي على املاك المواطنين، وهي أكثر على مستوى التضييق عليهم بهدف تهجيرهم، فقد وثقت منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو استيلاء سلطات الاحتلال والمستعمرين على 159 من ممتلكات المواطنين، ولعودة بعض منها الى أصحابها، فهناك ثمن يجب ان يدفعوه، ويعود بمجمله بالفائدة على مجالس المستعمرات.





ويجري كل ذلك في ظل تواصل النشاطات الاستعمارية على امتداد الضفة الغربية، بتركيز على محافظة القدس، حيث من المقرر أن يدفع مجلس "التخطيط الأعلى لدى لسلطات الاحتلال هذا الأسبوع، مخططا لبناء 68 وحدة استعمارية جديدة في مستعمرة "جفعات زئيف"، إلى جانب الترويج لعشرات المخططات، لبناء مبانٍ عامة وصناعية، علما أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية قامت في العام 2023 بالترويج، لـنحو 12349 وحدة استعمارية، وهو رقم قياسي قياسا بسنوات مضت، بعد ان جرت عدة تغييرات لدى سلطات الاحتلال، أهمها نقل سلطة الترويج لخطط البناء إلى سموتريش، دون الحاجة إلى موافقة الحكومة، ما فتح الباب أمام الترويج لخطط استعمارية حسب مصالح الوزير دون التنسيق مع وزير الجيش، أو رئيس الوزراء.





وفي عموم محافظات الضفة الغربية، تتواصل الاعتداءات وعمليات السطو على اراضي المواطنين، فقد مددت سلطات الاحتلال سريان قرار الاستيلاء على 76 دونما من أحواض: البقيعة، وقطعة البطمة، وظهر الدير في الخضر، وخلة ابو حرت، والحمر في بتير، وابو حمرا، وام الشقف في حوسان، بهدف توسيع الطريق الاستعماري رقم (60)، الذي يمتد من المدخل الرئيس لقرى الريف الغربي، وصولا الى حوسان.







كما استولت على نحو 154 دونما و127 مترا من أراضي ديراستيا وحارس بمحافظة سلفيت، في المنطقة المسماة "الشفطان"، ومن أراضي قرية حارس في المنطقة المسماة "البريج"، إلى الغرب من مستعمرة "رفافا"، ووضع مستعمرون عددا من البيوت المتنقلة "كرافانات" على أراضي المواطنين في منطقة القعدة، في البلدة ذاتها، بهدف توسيع البؤرة الاستعمارية بعد الاستيلاء على الأرض.





وفي المحافظة ذاتها، أفادت بلدية قراوة بني حسان أن سلطات الاحتلال أعلنت منطقتي الرأس ونبع النويطف مناطق عسكرية مغلقة، بما يترتب على ذلك من منع أهالي البلدة من الوصول الى 3000 دونم من أراضيهم المزروعة بالزيتون.





وفي محافظة رام الله والبيرة، أقام المستعمرون بؤرة على أراضي قرية برقة، بهدف للسيطرة على أراض واسعة في المنطقة، وربطها بالمستعمرات القريبة في المنطقة، علما انها ملك خاص للأهالي، ويملكون أوراق رسمية فيها.





كما شاركت وزيرة البيئة في حكومة الاحتلال عيديت سيلمان في زراعة أشجار في الموقع العشوائي الاستعماري "مزرعة أبراهام"جنوب جبل الخليل، والذي يعتبر جميع البناء فيه غير قانوني، حيث جرى تنظيم هذه الزيارة مع منظمة "هشوميريوش"، التي تصف نفسها بمنظمة تساعد المستعمرين في الضفة الغربية.





وفيما يتعلق بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي جو بايدن، ضد مستعمرين قاموا بشن هجمات وأعمال إرهابية ضد مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فهو يشمل فرض عقوبات على أربعة مستعمرين، من بينها تجميد الأصول التي قد يكونون يملكونها في الولايات المتحدة، والامتناع عن القيام بأي تعاملات مالية معهم.





وبين المستعمرين الأربعة دافيد شاي شاسداي من مستعمرة عشوائية على اراضي بلدة الحوارة، والمتهم بقيادة أعمال عنف أدت إلى مقتل فلسطيني، وكذلك ينون ليفي المتهم بقيادة مجموعة من المستعمرين من مستعمرة "مزرعة ميتاريم" العشوائية، اعتدوا على فلسطينيين ومدنيين من البدو في مسافر يطا، ودمروا ممتلكاتهم.





وفي يلي مجمل الانتهاكات التي جرى توثيقها خلال الأسبوع الماضي:





القدس:





اجبار بلدية الاحتلال المواطن عدنان دروي على هدم منزله ذاتيا في بلدة الزعيم، ضمن مخطط توسيع شارع استعماري بين بلدتي الزعيم والعيسوية.





كما أجبرت المواطن جميل صري أيضا على هدم منزله في جبل المكبر، وتهديده بتغريمه مبالغ مالية باهظة في حال هدمته آليات الاحتلال.





هذا الى جانب هدم منشأة تجارية لإصلاح المركبات، تعود لعائلة عايد، بحجة البناء دون ترخيص في بلدة سلوان، ونادي فلسطين للفروسية في قرية قلنديا لمالكه خالد حماد الإفرنجي، بمساحة 500 متر، وإسطبل للخيول بمساحة 300 متر، ويوجد فيه 20 رأسا من الخيل للتدريب، علما أن النادي مبني منذ ثماني سنوات على أرض تعود ملكيتها لدائرة الأوقاف الإسلامية.





كانت سلطات الاحتلال قد هدمت قرابة 110 منازل بمدينة القدس خلال العام الماضي، فيما أجبرت أصحاب 130 منزلا على هدمها ذاتيا، وفقا لإحصائيات صادرة عن مؤسسات مقدسية.





الخليل: هدم مستعمر "كرمائيل" خيمة المواطن خليل الأخرس في منطقة فاتح سدرة بمسافر يطا، وحطموا 20 شجرة زيتون، ورعوا ماشيتهم في أراضٍ، ومزروعات تعود ملكيتها لعائلة حمامدة، وخربوا خزانات المياه، وأعطبوها.





كما هدمت قوات الاحتلال منزلاً في بلدة السموع في خلة الكرسنة، وتعود ملكيته للمواطن حسن محمد المحاريق، ومنزلا في بلدة ترقوميا في المراحل الأخيرة من الإنشاء، تعود للمواطن شادي رائد طميزة، الذي يملك أوراقا قانونية من تراخيص وملكية للأرض، ولم يتم إخطاره سابقا.





كما اعتدت مجموعة من المستعمرين يرتدون زي قوات الاحتلال بالضرب بأعقاب البنادق على المواطن جبريل موسى نعمان في منطقة "اقواويص" بمسافر يطا، واجبروه تحت تهديد السلاح على البقاء في المنزل، وعدم الخروج بأغنامه إلى المراعي التي يملكها، وتوعدوه بالقتل ما لم يلتزم بذلك.





وفي ذات السياق، طاردت مجموعة من المستعمرين المسلحين الرعاة في منطقة "شعب البطم"، ومنعتهم من الوصول إلى المراعي، في حين سمحت تلك القوات للمستعمرين بإدخال قطعان أغنامهم إلى حقول المواطنين واتلافها.





بيت لحم: هاجم مستعمرون المواطن إبراهيم عويضة السواركة، وأفراد اسرته في خيمتهم بمنطقة "واد بصص" في قرية كيسان، بهدف اجبارهم على مغادرة أرضهم، وهددوه بعدم العودة إلى المنطقة، وحاولوا الاستيلاء على جراره الزراعي، في حين أطلق مستعمر "ايبي هناحل" الرصاص على المواطن ياسر موسى غزال، وعلى قطيع اغنامه أثناء تواجده في منطقة بئر كيسان غرب القرية.





كما منعت قوات الاحتلال عددا من رعاة الأغنام من الوصول إلى المراعي في قرية كيسان تحت تهديد السلاح، فيما اقتلع مستعمرون حوالي 300 شجرة كرمة في قرية بتير غرب بيت لحم.





رام الله: اعتدى مستعمرون على اراضي المواطنين في منطقة أبو العوف في سنجل، وأنزلوا أبقارهم عليها.





في حين أصيب مواطن بجروح خلال هجوم شنه مستعمرون على قرية بيتللو شمال غرب رام الله، كما عمدوا إلى تحطيم نوافذ المنزل، وتكسير عدد من المركبات المتوقفة في المكان.





نابلس: اقتلع مستعمرون 450 شتلة زيتون ولوزيات في أراضي قرية دير شرف، للمواطن غازي عنتري، الذي اكتشف ذلك بعد توجهه إلى أرضه الواقعة في المنطقة المقابلة لمستعمرة "شافي شمرون"، وهذه هي المرة الرابعة التي يقتلع فيها المستعمرون الأشجار في أرضه خلال السنتين الماضيتين، حيث دمروا 99 شجرة، و102 و200 في المرات الثلاث الماضية.





وفي بلدة قبلان، استولت قوات الاحتلال على مركبة جمع النفايات التابعة للبلدية، اثناء افراغ حمولتها في نقطة ترحيل النفايات في منطقة بير الجنا، كما استولت على ثلاث مركبات في قرية الساوية دون توضيح الأسباب.





قلقيلية: استولت قوات الاحتلال على جرافة في المنطقة الواصلة بين قريتي سنيريا وكفر ثلث جنوب قلقيلية، كانت تعمل في المنطقة تعود للمواطن باسل ابراهيم عيسى، بذريعة العمل في منطقة مصنفة "ج".





الأغوار: تعرض قطيع أغنام لأحد المواطنين للدهس في منطقة المعرجات يعود للمواطن سليمان مليحات، ما تسبب بنفوق عدد منها، وسرقة عدد آخر.



