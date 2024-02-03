تجدد قصف الاحتلال على عدد من البلدات جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN-تجددت الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم السبت، على عدد من البلدات جنوب لبنان.
وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات على أطراف بلدات عيتا الشعب، ويارون، وام التوت، والجبين ومروحين.
كما استهدفت مدفعية الاحتلال والقذائف الفوسفورية بلدتي راشيا الفخار والضهيرة.
وأشارت تقارير لبنانية، صباح اليوم السبت، أن نيرانا مباشرة أُطلقت من لبنان نحو قاعدة خربة ماعر الإسرائيلية أو محيطها في الجليل الغربي.
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية أن "فرق الإسعاف في الصليب الأحمر توجهت إلى الضهيرة بعد قصف بالقذائف الفوسفورية".
وكانت قد نعت حركة أفواج المقاومة اللبنانية "أمل"، صباح اليوم السبت، مقاتليْن لها الذين "استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب". الشهيد علي خليل محمد (شمران) والشهيد مصطفى عباس ضاهر (أبو علي).
وجاء في بيان أمل إن "أفواج المقاومة اللبنانية أمل تعاهد الشهداء وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات".
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