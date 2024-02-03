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تجدد قصف الاحتلال على عدد من البلدات جنوب لبنان

2/3/2024 7:09:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN-تجددت الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم السبت، على عدد من البلدات جنوب لبنان.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات على أطراف بلدات عيتا الشعب، ويارون، وام التوت، والجبين ومروحين.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال والقذائف الفوسفورية بلدتي راشيا الفخار والضهيرة.

وأشارت تقارير لبنانية، صباح اليوم السبت، أن نيرانا مباشرة أُطلقت من لبنان نحو قاعدة خربة ماعر الإسرائيلية أو محيطها في الجليل الغربي.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية أن "فرق الإسعاف في الصليب الأحمر توجهت إلى الضهيرة بعد قصف بالقذائف الفوسفورية".

وكانت قد نعت حركة أفواج المقاومة اللبنانية "أمل"، صباح اليوم السبت، مقاتليْن لها الذين "استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب". الشهيد علي خليل محمد (شمران) والشهيد مصطفى عباس ضاهر (أبو علي).

وجاء في بيان أمل إن "أفواج المقاومة اللبنانية أمل تعاهد الشهداء وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات".

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