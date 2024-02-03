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يديعوت أحرونوت: آلاف الجنود يحتاجون إلى مساعدة نفسية

2/3/2024 7:08:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي يتعامل منذ بدء الحرب على قطاع، مع آلاف الطلبات لجنود يحتاجون إلى مساعدة نفسية.


وأضافت الصحيفة أن الأعراض التي يعاني منها الجنود هي الأرق والقلق والذعر ما يؤثر على أدائهم في ساحة المعركة.


وكانت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) كشفت عن تلقي ألفي جندي إسرائيلي مساعدة الطب النفسي منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 200 خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من العملية البرية في قطاع غزة التي بدأت يوم 27 من الشهر نفسه.


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