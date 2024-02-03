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مي كساب تفجر مفاجأة عن 'جعفر العمدة 2'

2/3/2024 7:08:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فجّرت الفنانة مي كساب مفاجاة كبيرة حول تقديم الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"، بطولة الفنان محمد رمضان، والذي كان من المقرر مشاركته في الموسم الرمضان 2025.


وقالت مي: "القرار لسة مش محسوم في جعفر العمدة 2 ولا لأ، ولكن الجمهور عايز وإحنا لسة بندرس الموضوع".


وعن سبب عدم تقديم الجزء الثاني من جعفر العمدة، قالت مي كساب: "حصل نقاش بيني وبين أستاذ محمد سامي، وقال إنه مكنش راضي أوي عن الورق اللي عمله، فإحنا احتمال كبير المشروع ميتمش وكله في علم الله".


لها

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