الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد

الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد
التاريخ
2/3/2024 7:08:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الخارجية العراقية استدعاء ديفيد بورغر القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد.
وأضافت الوزارة في بيان أنها سلمت الدبلوماسي الأميركي مذكرة احتجاج رسمية على العدوان الأميركي الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية عراقية فجر اليوم السبت.
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