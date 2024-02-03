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الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد

2/3/2024 7:08:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية العراقية استدعاء ديفيد بورغر القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد.


وأضافت الوزارة في بيان أنها سلمت الدبلوماسي الأميركي مذكرة احتجاج رسمية على العدوان الأميركي الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية عراقية فجر اليوم السبت.


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