مصرف لبنان يسمح للمودعين بسحب 150 دولارا شهريا من حساباتهم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر مصرف لبنان المركزي تعميما يسمح للمودعين بسحب 150 دولارا شهريا من الحسابات المفتوحة بعد 31 أكتوبر 2019، حسبما قال في بيان السبت.



وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، قد قال إن الحكومة تدرس حاليا قانونا يتعلق باسترداد ودائع البنوك، سيعطي الأفضلية لصغار المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار.



وأوضح ميقاتي أن كل الودائع الصغيرة تحت 100 الف دولار ستعمل الحكومة على إعادتها بالكامل وبأسرع وقت للعملاء، أما المبالغ الأكبر من ذلك نعمل على إعادتها أيضا للعملاء لكن ضمن خطة زمنية أطول.

