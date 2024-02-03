البلقاء التطبيقية : فتح بوابة القبول للتجسير (الموازي) الاثنين المقبل

MENAFN - Al Wakeel News)هنأ رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني الطلبة الناجحين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة امتحان الشامل( الدورة الشتوية 2024 ) وذويهم، وقال ان بإمكان الطلبة الراغبين في التجسير في تخصصات جامعة البلقاء التطبيقية فإنه سيتم فتح بوابة تقديم طلبات الالتحاق في التجسير الموازي الكترونيا من خلال موقع الجامعة الالكتروني اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 2024/2/5



كما هنأ الدكتور العجلوني الطلبة الناجحين في الثانوية العامة الدورة الشتوية 2024 ، فالنجاح ثمرة يقطف نتاجها وطننا الغالي وذخيرة لاعداد اجيال المستقبل الواعدة، مشيرا ان جامعة البلقاء التطبيقية قامت باعداد باقة من تخصصات درجة البكاوريوس والدرجة الجامعية المتوسطة ) الدبلوم المتوسط ( تلبي طموحات ابنائنا الطلبة).



كما تشجع جامعة البلقاء التطبيقية الطلبة الناجحين بالثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات التقنية للدبلوم المتوسط حيث ستقوم الجامعة بفتح بوابة القبول للدبلوم المتوسط على البرنامج الموازي اعتبارا من صباح يوم الاثنين القادم حيث نؤكد لطلبتنا بان فرق رسم الساعة المعتمدة بين البرنامج النظامي والبرنامج الموازي لا يزيد عن (5) خمسة دنانير اردنية وذلك لتشجيع الطلبة الذين لم يحالفهم الحصول على مقعد تنافسي على البرنامج النظامي في الالتحاق في البرامج التي يرغبون بدراستها .



وتتمنى جامعة البلقاء التطبيقية لجميع الطلبة الناجحين وذويهم ان يحسنوا اختيارهم وتشجيع ابنائهم على الالتحاق بالتخصصات التقنية التي يحتاجها سوق العمل بشكل كبير.