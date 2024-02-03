حريق في مصفاة للنفط إثر هجوم بمسيّرة في روسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اندلع حريق اليوم (السبت) في مصفاة كبيرة للنفط في منطقة فولغوغراد في جنوب غربي روسيا إثر هجوم بطائرة مسيّرة نُسب إلى أوكرانيا، بحسب ما كشف مسؤول روسي، وفقاً لـ((وكالة الصحافة الفرنسية)).



وقال حاكم المنطقة أندري بوتشاروف عبر ((تلغرام)) إن ((الدفاعات الجوية وأنظمة التشويش الإلكتروني صدّت هجوماً بمسيّرات في فولغوغراد، وتحديداً في منطقتي كالاتشيوفسكي وزاكانالييه)).



وأوضح: ((إثر إسقاط طائرة مسيّرة، اندلع حريق في مصفاة فولغوغراد))، مشيراً إلى أن عناصر الإطفاء تمكّنوا من احتواء النيران صبيحة اليوم السبت.



ولم يسفر هذا الهجوم عن ضحايا، بحسب حاكم المنطقة.

الشرق الأوسط