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شاهد.. كتائب القسام تجهز كمينا لجرافة إسرائيلية في طوباس

2/3/2024 7:08:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت كتيبة طوباس التابعة لكتائب عز الدين القسام مشاهد من تحضيرها كمينا لجرافة عسكرية إسرائيلية فجر اليوم السبت أثناء مرورها من شارع الثغرة بطوباس، إضافة لمشاهد اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة داخل المدينة.


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