شاهد.. كتائب القسام تجهز كمينا لجرافة إسرائيلية في طوباس

شاهد.. كتائب القسام تجهز كمينا لجرافة إسرائيلية في طوباس
التاريخ
2/3/2024 7:08:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت كتيبة طوباس التابعة لكتائب عز الدين القسام مشاهد من تحضيرها كمينا لجرافة عسكرية إسرائيلية فجر اليوم السبت أثناء مرورها من شارع الثغرة بطوباس، إضافة لمشاهد اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة داخل المدينة.
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