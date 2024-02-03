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حقيقة توقف مسلسل محمد إمام بعد أزمة تصريحاته

2/3/2024 7:08:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر المنتج السعودي حسن عسيري بياناً صحافياً كشف من خلاله حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية عن إيقاف تصوير مسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد إمام، المقرر المنافسة به في موسم دراما رمضان 2024، على خلفية التصريحات التي ادلى بها إمام خلال تكريم والده عادل إمام في حفل joy awards.

وقال عسيري في بيانه، إنه لم يتلق أي تعليمات من أي جهة حول إيقاف المسلسل، وبدأنا التصوير في 13 يناير الماضي، وتوقفنا مرتين لظروف سفر الممثلين وجداول ومواعيد التصوير لبعضهم ومنها التوقف من أجل حضور حفل joy awards لبطل المسلسل.

ونفى المنتج حسن عسيري جملة وتفصيلًا بصورة قاطعة الشائعات التي تداولت خلال الأيام الماضية حول إيقاف العمل، مضيفًا بالبيان: "هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة وكل ما ذُكر غير صحيح والتصوير مستمر بمشاركة فريق العمل بأكمله والجميع يعمل بأقصى طاقة ممكنة".
لها

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