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الحشد الشعبي في العراق : العدوان الأميركي انتهاك صارخ لسيادة العراق

2/3/2024 7:08:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت هيئة الحشد الشعبي في العراق إن "العدوان الأميركي، فجر اليوم السبت، أسفر عن 16 شهيدا و36 مصابا، ولا يزال البحث جاريا عن مفقودين".


وأضافت "العدوان الأميركي انتهاك صارخ لسيادة الدولة، وتعد على أجهزتها الأمنية الرسمية".


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