الحشد الشعبي في العراق : العدوان الأميركي انتهاك صارخ لسيادة العراق

الحشد الشعبي في العراق : العدوان الأميركي انتهاك صارخ لسيادة العراق
التاريخ
2/3/2024 7:08:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت هيئة الحشد الشعبي في العراق إن "العدوان الأميركي، فجر اليوم السبت، أسفر عن 16 شهيدا و36 مصابا، ولا يزال البحث جاريا عن مفقودين".
وأضافت "العدوان الأميركي انتهاك صارخ لسيادة الدولة، وتعد على أجهزتها الأمنية الرسمية".
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