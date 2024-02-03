الدفاع المدني يتعامل مع حريق مستوع بلاستيك داخل المدينة الصناعية بسحاب
التاريخ
2/3/2024 7:08:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتعامل كوادر مديرية دفاع مدني شرق عمان وباسناد من مديريات دفاع مدني الوسط الآن، مع حريق شب بمستوع بلاستيك داخل المدينة الصناعية، بمنطقة سحاب.
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