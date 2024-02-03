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خبير: الوضع متوتر في الشرق الأوسط وأي خطأ صغير يمكن أن يؤدي إلى حريق كبير

2/3/2024 7:08:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد المحلل السياسي أندريه تشوبريغين أن الوضع في الشرق الأوسط متوتر لدرجة أن أي عمل ولو عن طريق الخطأ قد يؤدي إلى حريق كبير.


وقال تشوبريغين: "من المرجح أن إدارة بايدن لا تريد تصعيدا يؤدي إلى حرب كبرى في الشرق الأوسط، وإن توجيه ضربة إلى إيران سيكون محفوفا بالمخاطر، هذا لا يعني أنه لن يحدث في المستقبل، الوضع في المنطقة الآن متوتر لدرجة أن أي عمل حتى لو ارتكب عن طريق الخطأ يمكن أن يؤدي إلى حريق كبير".
ويرى تشوبريغين أن "الولايات المتحدة بسبب التسريبات إلى وسائل الإعلام والبيانات الرسمية حول التحضير للرد، حذرت الجميع بالفعل من الضربات بطريقة تقلل من العواقب".


ويرى تشوبريغين أن "الضربات الهائلة على أراضي دولتين كسوريا والعراق هي المحفز الرئيسي الذي يمكن أن يؤدي إلى إشعال النار بالمنطقة".

RT

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