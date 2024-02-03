مليحة.. مسلسل مصري يناقش القضية الفلسطينية في رمضان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يخوض عدد من نجوم الفن المصري ماراثون دراما رمضان بمسلسل من نوع خاص يسلط فيه الضوء على القضية الفلسطينية.
المسلسل بعنوان "مليحة" بطولة ميرفت أمين، ودياب، وأشرف زكي، وماجدة زكي، وأحمد السعدني، وحنان سليمان، وعدد آخر من النجوم.
ومن المقرر أن ينضم لأسرة المسلسل عدد من نجوم فلسطين والعالم العربي، والذي يعد مفاجأة الموسم الرمضاني.
والعمل من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ومكون من 15 حلقة فقط.
وتجسد ميرفت أمين شخصية والدة دياب في أحداث المسلسل.
وبدأ صناع المسلسل التصوير منذ أيام، حيث صور كل من أشرف زكي وحنان سليمان عدداً من مشاهدهما.
ومن المقرر أن يبدأ دياب تصوير دوره في العمل خلال الأيام المقبلة .
ويلقى العمل الضوء على القضية الفلسطينية والانتهاكات التي يعانى منها الفلسطينيون في قطاع غزة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
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