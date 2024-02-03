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مليحة.. مسلسل مصري يناقش القضية الفلسطينية في رمضان

2/3/2024 7:08:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يخوض عدد من نجوم الفن المصري ماراثون دراما رمضان بمسلسل من نوع خاص يسلط فيه الضوء على القضية الفلسطينية.
المسلسل بعنوان "مليحة" بطولة ميرفت أمين، ودياب، وأشرف زكي، وماجدة زكي، وأحمد السعدني، وحنان سليمان، وعدد آخر من النجوم.


ومن المقرر أن ينضم لأسرة المسلسل عدد من نجوم فلسطين والعالم العربي، والذي يعد مفاجأة الموسم الرمضاني.


والعمل من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ومكون من 15 حلقة فقط.


وتجسد ميرفت أمين شخصية والدة دياب في أحداث المسلسل.


وبدأ صناع المسلسل التصوير منذ أيام، حيث صور كل من أشرف زكي وحنان سليمان عدداً من مشاهدهما.


ومن المقرر أن يبدأ دياب تصوير دوره في العمل خلال الأيام المقبلة .


ويلقى العمل الضوء على القضية الفلسطينية والانتهاكات التي يعانى منها الفلسطينيون في قطاع غزة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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