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صبا مبارك تكشف صعوبات تصوير 'بين السطور'

2/3/2024 6:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خلال استضافتها في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ONE، كشفت الفنانة صبا مبارك عن كواليس فيلم "أنف وثلاث عيون" المعروض حالياً في دور العرض، وتحدثت عن الصعوبات التي واجهتها خلال تصوير دورها في مسلسل "بين السطور" المعروض حالياً أيضاً.


وقالت صبا مبارك عن مسلسل بين السطور: "المسلسل صعب، وتجربة طويلة والشخصية التي أقدمها تعبتني جدًا، وقعدت بعدها في البيت شهرين متنحة، والمسلسل معتمد على طريقة الحكي والقصة معقدة، ولكن فخورة بالتجربة وكل عناصرها".

لها

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