الخارجية الإيرانية: ندين بشدة الهجمات الأميركية على سوريا والعراق

الخارجية الإيرانية: ندين بشدة الهجمات الأميركية على سوريا والعراق
التاريخ
2/3/2024 6:10:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الهجمات العسكرية الأميركية فجر اليوم السبت على عدد من المناطق في سوريا والعراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني إن الهجمات الأميركية مغامرة وخطأ استراتيجي، ولن تؤدي إلا إلى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.
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