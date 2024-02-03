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الخارجية الإيرانية: ندين بشدة الهجمات الأميركية على سوريا والعراق

2/3/2024 6:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الهجمات العسكرية الأميركية فجر اليوم السبت على عدد من المناطق في سوريا والعراق.


وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني إن الهجمات الأميركية مغامرة وخطأ استراتيجي، ولن تؤدي إلا إلى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.


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