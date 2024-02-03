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حزب فرنسي معارض يتهم ماكرون بالخيانة

2/3/2024 6:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اتهم زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو الرئيس إيمانويل ماكرون بالخيانة، على خلفية حديثه عن مسؤولية باريس الأوروبية عن الردع النووي، محذرا من جرّ فرنسا لحرب نووية مع روسيا.
وقال فيليبو: "تتحمل فرنسا مسؤولية ضمان وصول الاتحاد الأوروبي إلى قدرات الردع النووي الفرنسية، هكذا تجرأ ماكرون على القول في السويد... هذه خيانة عظمى".


وأشار إلى أن الأسلحة النووية ترتبط ارتباطا حصريا بالسيادة الوطنية، وأن حصول الاتحاد الأوروبي على الردع النووي الفرنسي يعني إمكانية استخدام السلاح النووي "على سبيل المثال في حالة نشوب حرب بين بولندا أو لاتفيا، وروسيا".


ودعا فيليبو الرئيس ماكرون إلى ترك منصبه، وخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.

RT

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