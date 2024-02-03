Saturday, 03 February 2024 03:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيربي: من المتوقع أن تستمر الضربات الأميركية بسوريا والعراق

2/3/2024 6:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن وزارة الدفاع في المراحل الأولى من تقييم الأضرار، جراء هجماتها على أهداف بسوريا والعراق.


ونقلت شبكة "أي بي سي" عن كيربي أن استهدف 3 منشآت لمجموعات مسلحة موالية لإيران في العراق و4 في سوريا، قائلا "من متوقع أن تستمر الضربات خلال الأيام المقبلة".


MENAFN03022024000208011052ID1107804800

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث