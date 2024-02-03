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سرايا القدس: سيطرنا على مسيرة إسرائيلية غرب خان يونس

2/3/2024 6:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها أسقطت مسيرة إسرائيلية وسيطرت عليها خلال قيامها بمهام استخبارية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.


من جهتها أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 27 ألف و238 شهيدا و66 ألف و452 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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