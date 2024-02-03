سرايا القدس: سيطرنا على مسيرة إسرائيلية غرب خان يونس

سرايا القدس: سيطرنا على مسيرة إسرائيلية غرب خان يونس
التاريخ
2/3/2024 6:10:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها أسقطت مسيرة إسرائيلية وسيطرت عليها خلال قيامها بمهام استخبارية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.
من جهتها أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 27 ألف و238 شهيدا و66 ألف و452 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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