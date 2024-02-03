بيان عراقي شديد اللهجة بعد الضربات الجوية الامريكية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في بيان اليوم السبت إن "16 قتيلا، بينهم مدنيون، و25 جريحا سقطوا في عدوان أميركي جديد على سيادة العراق".
ونفى رئيس الوزراء العراقي، في البيان، قيام الولايات المتحدة بالتنسيق للضربات الجوية مع الحكومة، ووصف تلك المزاعم بأنها "أكاذيب".
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة بات يهدد الأمن والاستقرار في العراق".
وأكدت الحكومة العراقية، في بيان "أن وجود التحالف الدولي خرج عن المهام الموكلة إليه والتفويض الممنوح له"، وقالت إن "الضربة الأميركية ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية".
ونفى المتحدث باسم الحكومة العراقية وجود أي تنسيق مُسبق مع واشنطن قبل "العدوان الأميركي"، وجدد رفض العراق أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات.
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