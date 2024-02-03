بيان عراقي شديد اللهجة بعد الضربات الجوية الامريكية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في بيان اليوم السبت إن "16 قتيلا، بينهم مدنيون، و25 جريحا سقطوا في عدوان أميركي جديد على سيادة العراق".



ونفى رئيس الوزراء العراقي، في البيان، قيام الولايات المتحدة بالتنسيق للضربات الجوية مع الحكومة، ووصف تلك المزاعم بأنها "أكاذيب".



وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة بات يهدد الأمن والاستقرار في العراق".



وأكدت الحكومة العراقية، في بيان "أن وجود التحالف الدولي خرج عن المهام الموكلة إليه والتفويض الممنوح له"، وقالت إن "الضربة الأميركية ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية".



ونفى المتحدث باسم الحكومة العراقية وجود أي تنسيق مُسبق مع واشنطن قبل "العدوان الأميركي"، وجدد رفض العراق أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات.

