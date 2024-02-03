حكومة الاحتلال تخطط لوقف تمويل إقامة سكان غلاف غزة بالفنادق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الحكومة الإسرائيلية تخطط لوقف تمويل إقامة سكان غلاف غزة في الفنادق التي نُقلوا إليها بعد الحرب.



وأضاف الصحيفة أن الحكومة ستوقف "الحل الفندقي" في مارس/آذار المقبل، لأسباب اقتصادية ولإعادة الإسرائيليين إلى البلدات التي تركوها.



وأكدت أن الحكومة ستبقي على المنحة التي تقدمها لهؤلاء الأشخاص وقدرها 200 شيكل يوميا للبالغين حتى يوليو/تموز المقبل.

