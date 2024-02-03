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حكومة الاحتلال تخطط لوقف تمويل إقامة سكان غلاف غزة بالفنادق

2/3/2024 6:10:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الحكومة الإسرائيلية تخطط لوقف تمويل إقامة سكان غلاف غزة في الفنادق التي نُقلوا إليها بعد الحرب.


وأضاف الصحيفة أن الحكومة ستوقف "الحل الفندقي" في مارس/آذار المقبل، لأسباب اقتصادية ولإعادة الإسرائيليين إلى البلدات التي تركوها.


وأكدت أن الحكومة ستبقي على المنحة التي تقدمها لهؤلاء الأشخاص وقدرها 200 شيكل يوميا للبالغين حتى يوليو/تموز المقبل.


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