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Sundays للسياحة والسفر تدعم منتخب النشامى بعروض مميزة

2/3/2024 6:10:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة Sundays للسياحة والسفر عن عروضها المميزة دعما للمنتخب الوطني لكرة القدم أمام كوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل وذلك ضمن الدور نصف النهائي في كأس آسيا.
وتضمن العرض المميز السفر من العاصمة عمّان إلى قطر والعودة في ذات اليوم، حيث يشمل تذاكر الطيران وتذاكر القطار ورسوم الفيزا بالإضافة إلى تذكرة المباراة بسعر 379 دينار فقط، إذ سيكون السفر صباحا.
وينتهي العرض مساء اليوم السبت 2024/2/3، وجاءت المبادرة من أجل تشجيع منتخب النشامى وتقديم تجربة مميزة وفريدة للمشجعين وبأسعار ملائمة للجميع.
للحجز والاستفسار، يُرجى التواصل على:
فرع جبل الحسين: 0777066017
فرع أم أذينة: 065525558

أو من خلال حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي

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