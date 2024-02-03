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حزب الله: استهدفنا قاعدة خربة ماعر الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة

2/3/2024 6:10:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني إنه استهدف اليوم السبت قاعدة "خربة ماعر" العسكرية الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، وحقق إصابات مباشرة.




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