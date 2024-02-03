حزب الله: استهدفنا قاعدة خربة ماعر الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة

حزب الله: استهدفنا قاعدة خربة ماعر الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة
التاريخ
2/3/2024 6:10:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال حزب الله اللبناني إنه استهدف اليوم السبت قاعدة "خربة ماعر" العسكرية الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، وحقق إصابات مباشرة.
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