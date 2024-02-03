بيسكوف: زيارات نولاند إلى كييف لا تنتهي على خير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن زيارات نائب وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند إلى كييف، لا تنتهي على خير عادة.
وفي تعليقه على زيارة نولاند إلى كييف مؤخرا قال بيسكوف: "أفضّل عدم التعليق على السيدة نولاند، وأعتقد أنه من الأجدى أن يعلق عليها الزملاء في وزارة الخارجية. زيارات فيكتوريا نولاند إلى كييف لا تنتهي على خير عادة".
وأضاف: "الجميع يذكرون بما انتهت زيارتها إلى كييف وتوزيعها الفطائر على المتظاهرين في ساحة "الميدان" عشية الانقلاب على السلطة سنة 2014".
يذكر أن فيكتوريا نولاند كانت قد زارت كييف مؤخرا في خطوة اعتبرها المراقبون في روسيا نذير شؤم جديد على أوكرانيا.
RT
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