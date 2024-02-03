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بيسكوف: زيارات نولاند إلى كييف لا تنتهي على خير

2/3/2024 6:10:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن زيارات نائب وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند إلى كييف، لا تنتهي على خير عادة.
وفي تعليقه على زيارة نولاند إلى كييف مؤخرا قال بيسكوف: "أفضّل عدم التعليق على السيدة نولاند، وأعتقد أنه من الأجدى أن يعلق عليها الزملاء في وزارة الخارجية. زيارات فيكتوريا نولاند إلى كييف لا تنتهي على خير عادة".


وأضاف: "الجميع يذكرون بما انتهت زيارتها إلى كييف وتوزيعها الفطائر على المتظاهرين في ساحة "الميدان" عشية الانقلاب على السلطة سنة 2014".


يذكر أن فيكتوريا نولاند كانت قد زارت كييف مؤخرا في خطوة اعتبرها المراقبون في روسيا نذير شؤم جديد على أوكرانيا.

RT

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