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القبول الموحد: استقبال طلبات التسجيل بالجامعات الرسمية للناجحين بتكميلية التوجيهي الأحد

2/3/2024 6:09:53 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة / الامتحان التكميلي لعام 2023 في تمام الساعة السادسة من مساء الخميس
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    القبول الموحد: استقبال طلبات التسجيل بالجامعات الرسمية للناجحين بتكميلية التوجيهي الأحد 02/03/2024 - 13:10 عمان ن

    أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحديث بيانات موقعها الإلكتروني، استعداداً لعملية القبول الموحد للدورة التكميلية 2024 وطرح (371) تخصصاً للقبول في مرحلة البكالوريوس و (148) تخصصاً في مرحلة الدبلوم المتوسط.

    وقالت الوحدة في بيان صحفي إنه استعداداً لبدء عملية تقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية 2024، والتي ستبدأ الأحد فإن الوحدة قد أنهت تحديث جميع البيانات والمعلومات التي يتضمنها موقعها الإلكتروني خاصةً التخصصات المطروحة للقبول بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 من خلال طلب القبول الموحد وعددها (371) تخصصاً لمرحلة البكالوريوس، و(148) تخصصاً لمرحلة الدبلوم المتوسط حيث يتضمن موقع الوحدة نبذة مختصرة عن وصف هذه التخصصات ومجالات العمل لكل منها ووضع التخصص من حيث كونه راكداً أو مشبعاً أو مطلوباً كما ورد من ديوان الخدمة المدنية.

    ودعت الوحدة جميع الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة الأردنية للدورة التكميلية 2024 وأولياء أمورهم للدخول إلى هذا الموقع من خلال الرابط الآتي )) وتصفح الموقع للاستفادة من جميع البيانات والمعلومات الموجودة فيه مثل الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في التخصصات المطروحة للقبول في الدورة الصيفية الماضية 2023-2024 ، الأسئلة الأكثر تكراراً، ونصائح وإرشادات، وفيديوهات توضيحية لآلية تقديم طلب القبول الموحد، وآلية دفع رسم تقديم الطلب من خلال قنوات خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم، إضافةً إلى فيديو توضيحي لكيفية تصفح الموقع الإلكتروني للوحدة والاطلاع على جميع المعلومات الموجودة فيه.

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