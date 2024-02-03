القبول الموحد: استقبال طلبات التسجيل بالجامعات الرسمية للناجحين بتكميلية التوجيهي الأحد

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- Amman Net)
إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة / الامتحان التكميلي لعام 2023 في تمام الساعة السادسة من مساء الخميس
النيابة العامة تؤكد أنه لا إطلاق لسراح أي شخص يثبت قيامه بإطلاق العيارات النارية احتفالا بنتائج الثانوية العامة التكميلية.
رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، أحمد العجلوني، يعلن الخميس نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 2024.
استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آخرين، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الثامن عشر بعد المئة.
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يطرأ الخميس انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جدا، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا × أدخل بعض الكلمات المفتاحية.
القبول الموحد: استقبال طلبات التسجيل بالجامعات الرسمية للناجحين بتكميلية التوجيهي الأحد 02/03/2024 - 13:10 عمان ن
أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحديث بيانات موقعها الإلكتروني، استعداداً لعملية القبول الموحد للدورة التكميلية 2024 وطرح (371) تخصصاً للقبول في مرحلة البكالوريوس و (148) تخصصاً في مرحلة الدبلوم المتوسط.
وقالت الوحدة في بيان صحفي إنه استعداداً لبدء عملية تقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية 2024، والتي ستبدأ الأحد فإن الوحدة قد أنهت تحديث جميع البيانات والمعلومات التي يتضمنها موقعها الإلكتروني خاصةً التخصصات المطروحة للقبول بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 من خلال طلب القبول الموحد وعددها (371) تخصصاً لمرحلة البكالوريوس، و(148) تخصصاً لمرحلة الدبلوم المتوسط حيث يتضمن موقع الوحدة نبذة مختصرة عن وصف هذه التخصصات ومجالات العمل لكل منها ووضع التخصص من حيث كونه راكداً أو مشبعاً أو مطلوباً كما ورد من ديوان الخدمة المدنية.
ودعت الوحدة جميع الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة الأردنية للدورة التكميلية 2024 وأولياء أمورهم للدخول إلى هذا الموقع من خلال الرابط الآتي )) وتصفح الموقع للاستفادة من جميع البيانات والمعلومات الموجودة فيه مثل الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في التخصصات المطروحة للقبول في الدورة الصيفية الماضية 2023-2024 ، الأسئلة الأكثر تكراراً، ونصائح وإرشادات، وفيديوهات توضيحية لآلية تقديم طلب القبول الموحد، وآلية دفع رسم تقديم الطلب من خلال قنوات خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم، إضافةً إلى فيديو توضيحي لكيفية تصفح الموقع الإلكتروني للوحدة والاطلاع على جميع المعلومات الموجودة فيه.
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