كيربي: من المتوقع أن تستمر الضربات الأميركية بسوريا والعراق

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، اليوم السبت، إن وزارة الدفاع في المراحل الأولى من تقييم الأضرار، جراء هجماتها على أهداف بسوريا والعراق.
ونقلت شبكة "أي بي سي" عن كيربي أن استهدف 3 منشآت لمجموعات مسلحة موالية لإيران في العراق و4 في سوريا، قائلا "من متوقع أن تستمر الضربات خلال الأيام المقبلة".
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