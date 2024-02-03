صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء

صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء
التاريخ
2/3/2024 6:09:28 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء و165 مصابا خلال 24 ساعة.
وأكدت الوزارة في بيان ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 27 ألفا و238 شهيدا، علاوة على 66 ألفا و452 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
MENAFN03022024000205011050ID1107804789
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.