Saturday, 03 February 2024 03:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد واصابة مدنيين وعسكريين سوريين جراء قصف أميركي

2/3/2024 6:09:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) دمشق/PNN-ارتقى عدد من الشهداء المدنيين والعسكريين السوريين، وأصيب آخرون، جراء قصف أميركي، طال عددا من البلدات والمواقع بالقرب من الحدود السورية العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن وزارة الدفاع السورية، قولها، "إن عددا من المدنيين والعسكريين استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء قصف أميركي استهدف عددا من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من سورية، وبالقرب من الحدود السورية والعراقية".

وأوضحت الوزارة، في بيان، "أن القصف الأميركي ألحق أضرارا كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة".

MENAFN03022024000205011050ID1107804787

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث