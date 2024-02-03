استشهاد واصابة مدنيين وعسكريين سوريين جراء قصف أميركي

MENAFN - Palestine News Network ) دمشق/PNN-ارتقى عدد من الشهداء المدنيين والعسكريين السوريين، وأصيب آخرون، جراء قصف أميركي، طال عددا من البلدات والمواقع بالقرب من الحدود السورية العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن وزارة الدفاع السورية، قولها، "إن عددا من المدنيين والعسكريين استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء قصف أميركي استهدف عددا من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من سورية، وبالقرب من الحدود السورية والعراقية".

وأوضحت الوزارة، في بيان، "أن القصف الأميركي ألحق أضرارا كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة".