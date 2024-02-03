استشهاد واصابة مدنيين وعسكريين سوريين جراء قصف أميركي

(MENAFN
- Palestine News Network )
دمشق/PNN-ارتقى عدد من الشهداء المدنيين والعسكريين السوريين، وأصيب آخرون، جراء قصف أميركي، طال عددا من البلدات والمواقع بالقرب من الحدود السورية العراقية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن وزارة الدفاع السورية، قولها، "إن عددا من المدنيين والعسكريين استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء قصف أميركي استهدف عددا من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من سورية، وبالقرب من الحدود السورية والعراقية".
وأوضحت الوزارة، في بيان، "أن القصف الأميركي ألحق أضرارا كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة".
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