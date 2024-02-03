مستعمرون يمنعون مزارعين من رعي مواشيهم شمال غرب أريحا

MENAFN - Palestine News Network ) أريحا/PNN-منع مستعمرون، اليوم السبت، مزارعين، من رعي مواشيهم، في منطقة عرب المليحات شمال غرب أريحا.

وأفاد المشرف على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات للوكالة الرسمية، بأن مجموعة من المستعمرين اقتحموا المنطقة الواقعة في طريق المعرجات، برفقة كلابهم، ومنعوا المزارعين من رعي مواشيهم.

وأضاف، ان ذلك يأتي ضمن سياسة الاستعمار الرعوي للاستيلاء على الأراضي، وفرض السيطرة عليها