مستعمرون يمنعون مزارعين من رعي مواشيهم شمال غرب أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN-منع مستعمرون، اليوم السبت، مزارعين، من رعي مواشيهم، في منطقة عرب المليحات شمال غرب أريحا.
وأفاد المشرف على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات للوكالة الرسمية، بأن مجموعة من المستعمرين اقتحموا المنطقة الواقعة في طريق المعرجات، برفقة كلابهم، ومنعوا المزارعين من رعي مواشيهم.
وأضاف، ان ذلك يأتي ضمن سياسة الاستعمار الرعوي للاستيلاء على الأراضي، وفرض السيطرة عليها
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