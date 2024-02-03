السفير السعودي: المملكة لن تقبل بأي ضغوط تجاه مواقفها الثابتة من القضية الفلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى فلسطين، قنصلها العام في القدس، نايف السديري، إن "المملكة العربية السعودية لن تقبل بأي ضغوط من أي جهة تجاه مواقفها الثابتة من القضية الفلسطينية".

وأوضح السفير السعودي، خلال مقابلة مع تلفزيون فلسطين، في برنامج مع رئيس التحرير، أن المملكة تدرك حجم معاناة الفلسطينيين، سواء في النكبة، أو النكسة، ولن تقبل بالممارسات الإسرائيلية تجاههم.

وأشار إلى أن المملكة أعلنت في أكثر من مناسبة رفضها لأي تهجير للفلسطينيين بشكل عام، وغزة بشكل خاص، مشيرًا الى أن بلاده قدمت مبادرتها الأولى عام 1982 في قمة "فاس"، التي كان يطلق عليها قمة "الأمير فهد"، كما قدمت المبادرة الثانية في قمة بيروت عام 2002، وأطلق عليها مبادرة الأمير عبد الله للسلام، التي تبنتها القمة العربية، وأصبحت المبادرة العربية للسلام، لاحقا تبنتها القمة الاسلامية، وهذه المبادرات هي دعم صريح وواضح للقضية الفلسطينية.

وأضاف السفير السديري، إن العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية بدولة فلسطين تاريخية ومتجذرة أسسها المرحوم عبد العزيز بن عبد الرحمن، واستمر أبناؤه من بعده على نهجه، وهي تقوم على المساندة الدائمة لفلسطين، والموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية، الذي سيتكلل بإقامة دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود السابع من حزيران عام 1967 في القريب العاجل.

ونوه إلى أن المملكة كانت تهدف من وراء عقد القمة العربية الإسلامية الطارئة إلى دعم أهلنا في فلسطين، حيث شُكلت اللجنة برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وعضوية دول فاعلة في مقدمتها دولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، ونيجيريا، ودول أخرى.

وقال: اللجنة انطلقت لتجوب العالم لإبراز ما نتج عن القمة، وفي مقدمتها وقف العدوان على غزة، ومنع التهجير، وايصال المساعدات دون أي صعوبات وعراقيل.

وعن حجم المساعدات السعودية التي وصلت لقطاع غزة، قال السديري "إن المملكة من أكبر الدول الداعمة لفلسطين بشكل عام، ولقطاع غزة في الأزمة الأخيرة، حيث جمعت منصة ساهم التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية أكثر من 650 مليون ريال، خصصت كمساعدات إيوائية وطبية".

وفي معرض رده على إصرار اسرائيل اقتطاع أموال المقاصة، وصف السديري ما يجري "بالعمل غير القانوني، والمرفوض شكلا ومضمونا".

وبهذا الخصوص، أكد دعم المملكة للموقف الفلسطيني حيال ذلك، وأن الدعم المالي العربي سيظل قائما.