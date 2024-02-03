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الاحتلال يقمع وقفة منددة باعتداءات المستعمرين بمسافر يطا وتعتقل أحد المتضامين

2/3/2024 6:09:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN-قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، وقفة منددة باعتداءات المستعمرين على أراضيهم ومراعيهم، في منطقة ام نير بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وائل رجا محمود زهور (25 عاما)، وأصابت عددا آخر بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، عقب الاعتداء على عائلة الجبور، ومتضامنين أجانب، خلال الوقفة.

يذكر أن المستعمرين كثفوا من اعتداءاتهم، في هذه الفترة، على اراضي ومراعي المواطنين، وممتلكاتهم من اشجار ومحاصيل شتوية، بحماية جيش الاحتلال.

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