الاحتلال يقمع وقفة منددة باعتداءات المستعمرين بمسافر يطا وتعتقل أحد المتضامين

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN-قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، وقفة منددة باعتداءات المستعمرين على أراضيهم ومراعيهم، في منطقة ام نير بمسافر يطا، جنوب الخليل.
وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وائل رجا محمود زهور (25 عاما)، وأصابت عددا آخر بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، عقب الاعتداء على عائلة الجبور، ومتضامنين أجانب، خلال الوقفة.
يذكر أن المستعمرين كثفوا من اعتداءاتهم، في هذه الفترة، على اراضي ومراعي المواطنين، وممتلكاتهم من اشجار ومحاصيل شتوية، بحماية جيش الاحتلال.
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