إضراب جماعي لموظفي النقل العام في ألمانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بدأ إضراب جماعي لحوالي 90 ألفا من موظفي النقل العام في ألمانيا، أمس الجمعة، حسب وكالة RND.
وأكدت الوكالة أنه من المتوقع أن يؤدي الإضراب إلى توقف الحافلات ومترو الأنفاق في أكثر من 80 مدينة في ألمانيا، حيث يشارك في الإضراب حوالي 90 ألف موظف من 130 شركة نقل.
وأعلنت نقابة فيردي الالمانية أن الإضراب سيستمر طوال اليوم في معظم المدن والبلدات الألمانية.
ويأتي الإضراب لتنفيذ مطالب نقابة النقل بتخفيض عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى 35 ساعة، وزيادة في الإجازة.
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