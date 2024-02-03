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إضراب جماعي لموظفي النقل العام في ألمانيا

2/3/2024 6:09:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بدأ إضراب جماعي لحوالي 90 ألفا من موظفي النقل العام في ألمانيا، أمس الجمعة، حسب وكالة RND.
وأكدت الوكالة أنه من المتوقع أن يؤدي الإضراب إلى توقف الحافلات ومترو الأنفاق في أكثر من 80 مدينة في ألمانيا، حيث يشارك في الإضراب حوالي 90 ألف موظف من 130 شركة نقل.

وأعلنت نقابة فيردي الالمانية أن الإضراب سيستمر طوال اليوم في معظم المدن والبلدات الألمانية.
ويأتي الإضراب لتنفيذ مطالب نقابة النقل بتخفيض عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى 35 ساعة، وزيادة في الإجازة.

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