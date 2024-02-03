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تعرف على سعر اقتناء ليرة الذهب بعد ارتفاع سعر الغرام في الأردن

2/3/2024 6:09:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع سعر ليرة الذهب بانواعها الانجليزية والرشادية بمقدار دينارين ، بعد ارتفاع سعر غرام الذهب بمقدار 20 قرشا بالاردن اليوم السبت .

حيث بلغ سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات 338 دينارا ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 298 دينارا .

ووصل سعر الاونصة الى 2039 دولارا في التداولات العالمية

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 41.6 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 39.9 دينارا للشراء منهم .

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