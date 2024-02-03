انخفاض التضخم في ألمانيا وفرنسا يعزز آمال خفض أسعار الفائدة

عزز انخفاض التضخم في ألمانيا وفرنسا آمال المستثمرين في أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض تكاليف الاقتراض قريباً، حتى مع النمو السريع للأجور الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الخدمات في بداية العام.

ووفقاً للبيانات التي نشرتها وكالة الإحصاء الفيدرالية، فقد ارتفعت أسعار المُستهلك في ألمانيا بنسبة 3.1 %. ما يُشكل انخفاضاً من 3.8 % في ديسمبر وأقل من توَقُعات الاقتصاديين، في الاستطلاع الذي أجرته وكالة رويترز، والتي بلغت 3.2 % لشهر يناير.

ولُوحِظ اتجاه مُماثل للتضخم الفرنسي، والذي انخفض إلى أدنى مستوياته في عامين عند 3.4 % في بداية العام، ما يعطي أملاً للمُستثمرين بأن البنك المركزي الأوروبي قد يبدأ خفض سعر فائدته القياسية على الودائع من مستواها القياسي حالياً البالغ 4 % بحلول أبريل.

وتراجعت ضغوط الأسعار سريعاً منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية ومنذ رَفع عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، الذي أثار أكبر زيادة في تكلفة المعيشة في أوروبا على مدى جيل كامل.

وأفاد أكبر اقتصادين في منطقة اليورو بانخفاض حاد في تضخم الطاقة والسلع، ولكنهما شهدا أيضاً زيادات في أسعار الخدمات التي تتطلب عمالة كثيفة ومن المُحتمل أن يُثير هذا قلق واضعي أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي، الذين قالوا إنهم يرغبون في رؤية اعتدال الأجور قبل خفض تكاليف الاقتراض.

وردّت الأسواق عبر انخفاض عائدات سندات الحكومة الألمانية لأجل سنتين بنسبة 0.12 نقطة مئوية إلى 2.4 % يوم الأربعاء، وعززت بيانات الوظائف الأمريكية حالة الانخفاضات.

والذي جاءت أقل حِدة من المُتوَقَع. ويعتقد المُستثمرون أن تراجع التضخم يزيد من احتمالية خفض البنك المركزي الأوروبي، الذي يستهدف تضخم بنسبة 2 %، أسعار الفائدة بحلول شهر أبريل.

وقال أندرو كينينغهام، اقتصادي في شركة كابيتال إكونوميكس الاستشارية: ((لا يزال هناك بيان آخر للتضخم يجب أخذه في الاعتبار قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي في مارس، ولكن الأرقام الخاصة بشهر يناير تجعلنا أكثر ثقة في توَقُعاتنا بأن أول خفض للأسعار سيكون في شهر أبريل)).

وليُعزز هذه الآمال، قال يواكيم ناجل، رئيس البنك المركزي الألماني، وأحد الأعضاء الأكثر تشدُداً في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي الذي يُحدد الأسعار، أثناء حديث له في إحدى الفعاليات في برلين، أنه ((مُقتنع بأننا قد روضنا وحش (التضخم) الجشع)).

ومع ذلك، أطلقت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي تحذيراً، بشأن التضخم وإمكانية خفض أسعار الفائدة. حيث قالت في مُقابلة مع شبكة سي إن إن: ((لم نبلُغ هذا الحد بعد (فيما يتعلق بالتضخم). نحتاج إلى جميع أنواع البيانات، وهناك جزئية منها بالغة الأهمية.

وهي البيانات المُتعلقة بالأجور)). وتوَقَع البنك المركزي الأوروبي تباطؤ نمو الأجور من 5.3 % في العام الماضي إلى 4.8 % هذا العام، وقال العديد من صُنّاع السياسات إنهم يُريدون رؤية أدلة من اتفاقيات الأجور الجماعية لهذا العام مع النقابات والتي تُظهر أن تكاليف العمالة تتسم بالاعتدال.

وانخفض مُعدل التضخم الأساسي السنوي في ألمانيا، باستثناء أسعار الطاقة والمواد الغذائية المُتقلبة، إلى 3.4 %. ومع ذلك، ارتفعت أسعار الخدمات قليلاً لتصل إلى 3.4 % في يناير. وانخفض مُعدل التضخم في فرنسا في يناير 0.7 نقطة مئوية عن ديسمبر، لكنه لا يزال أعلى قليلاً من توَقُعات الاقتصاديين التي تبلغ 3.3 %.

وأفادت إنسي، وكالة الإحصاء الفرنسية، أن تضخم الطاقة قد تباطأ بشكلٍ حاد ليصل إلى 1.8 %، كما تباطأ تضخم السلع إلى 0.7 %. وتباطأ نمو أسعار المواد الغذائية إلى 5.7 %. في المُقابل، ارتفعت أسعار الخدمات التي تُشكل نصف سلة التضخم ارتفاعاً طفيفاً لتصل إلى 3.2 %، وارتفعت أسعار التبغ بشكلٍ حاد.

وقال صندوق الدولي إن التضخم يتراجع في جزء كبير من الاقتصاد العالمي ((أسرع مما كان مُتوَقَعاً))، مما يُتيح للبنوك المركزية بدء خفض تكاليف الاقتراض.

والذي قال إنه قد يكون مطلوباً في بعض أجزاء العالم ((لتجنب فترات طويلة من الضعف الاقتصادي)) وعدم تَحقَق أهداف التضخم.

وأظهرت أرقام البيانات الصادرة الثلاثاء أن اقتصاد منطقة اليورو كان أداؤه أقل من أداء مُعظم أنحاء العالم، بعد الركود الذي أصاب ناتجها المحلي الإجمالي في الرُبع الرابع حيث توَسع بنسبة 0.5 % فقط على مدار 2023 بأكمله. بينما نما الاقتصاد الأمريكي 2.5 % في العام الماضي، وقَدَرت الصين نموها السنوي 5.2 %.