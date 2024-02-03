ارتفاع التكاليف يهدد خطط الذكاء الاصطناعي لـ«مايكروسوفت» و«جوجل»

تضاءل حماس المستثمرين حيال المكاسب المالية التي ستحققها شركات التكنولوجيا الكبرى من الذكاء الاصطناعي التوليدي، بعد تحذير مايكروسوفت وجوجل من تكاليف كبيرة أخرى هذا العام في سباق تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وفشلت النتائج الفصلية القوية لعملاقي التكنولوجيا المتنافسين يوم الثلاثاء في إقناع المستثمرين بأن النمو سيتواكب مع الاستثمارات الضخمة التي يخططون لها في مراكز البيانات والخوادم هذا العام؛ لتقديم الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ارتفعت أسهم مايكروسوفت بنحو 0.7 % بعد وقت قصير من افتتاح بورصة ((وول ستريت)) يوم الأربعاء بعد إعلان الشركة عن مبيعات قوية في الحوسبة السحابية، جاءت من العملاء المتحمسين لاستخدام مجموعة من خدمات البرمجيات التي دمجتها مع تكنولوجيا شركة ((أوبن إيه أي))، مطورة ((تشات جي بي تي)).

في الوقت نفسه انخفض سهم شركة ألفابت أكثر من 5 % في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء بعد أن تجاوزت إيراداتها الإعلانية التوقعات بفارق طفيف، رغم تحركها لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي ((جيميني)) في أعمالها الإعلانية والبحثية والسحابية.

وحذرت الشركتان من أن الإنفاق الرأسمالي سيكون أعلى عام 2024 حيث يقومان باستثمارات أكبر في البنية التحتية التكنولوجية التي تدعم الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وانطلقت ((مايكروسوفت)) إلى قلب سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي العام الماضي بفضل صفقة مع شركة ((أوبن إيه أي))، الشركة الناشئة التي تعهدت لها بما يصل إلى 13 مليار دولار.

وأدّى تهافت المستثمرين إلى ارتفاع سعر سهمها بأكثر من 60 % خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، ما عزز قيمتها السوقية إلى 3 تريليونات دولار، لتتفوق على ((آبل)) وتصبح أكبر شركة في العالم هذا الشهر.

ويراقب المستثمرون عن كثب قسم الحوسبة السحابية لديها، المحرك الأكبر للمبيعات الذي يتضمن منصة ((أزور))، للحصول على أدلة تشير إلى أن رهانها على ((أوبن إيه أي)) سيبدأ في التحول إلى مكاسب مالية.

وفي الربع الأخير من 2023، ارتفعت إيرادات مايكروسوفت السحابية 20 % إلى 25.9 مليار دولار، متفوقة على توقعات المحللين البالغة 25.3 مليار دولار، ووصل نمو مبيعات ((أزور)) إلى 30 %.

وعزّز الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي من شركة مايكروسوفت إيرادات أزور بنسبة 6 نقاط مئوية، في زيادة للمبيعات بنحو 3 نقاط مئوية في الأشهر الثلاثة السابقة.

وستكون ((جوجل كلاود)) أيضاً محركاً مهماً للنمو لشركة ألفابيت وسط الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، وينتظر المستثمرون إطلاق ((إيه أي جيميني ألترا)) التوليدي هذا العام، وهو التطور الأكثر تقدماً لبرنامج الدردشة الآلي الخاص بها ((بارد)).

وقال لي سوستار، المحلل في شركة فوريستر، إن عملاء ألفابيت ومايكروسوفت كانوا في وضعية ((اشتر الذكاء الاصطناعي الآن، واكتشف ما إذا كان سيعمل لاحقاً)).

وكان لدى الشركات ((استراتيجيات مماثلة للذكاء الاصطناعي في كل مكان)) ما قد يضغط أيضاً على أمازون المنافسة، لتكثيف خدماتها للذكاء الاصطناعي، دفاعاً عن ريادة حصتها في السوق السحابية.

وقال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، إن مايكروسوفت لديها الآن 53 ألف عميل من عملاء ((أزور إيه أي))، أكثر من ثلثهم كانوا عملاء جدد خلال الأشهر الـ12 الماضية. وهو ما ينظر إليه على أنه زيادة في عدد ((العملاء الاتفاقات المالية مع عملاء أزور التي تزيد قيمتها على مليار دولار)).

لكنها تتوقع أن يتباطأ نمو الإيرادات في قسم الحوسبة السحابية قليلاً إلى 18 - 19 % في الربع الحالي، في حين سيظل نمو ((أزور)) مستقراً.

وقال بريت إيفرسن، نائب الرئيس لعلاقات المستثمرين، إن مايكروسوفت تعمل على زيادة قدرة بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار في مجالات مثل مراكز البيانات والخوادم، لكن ذلك لم يقلص الهوامش بعد، بفضل الطلب المتزايد على الخدمات السحابية و((التحكم في التكاليف)) في مجالات أخرى.

ورفعت شركة ((إيه إم دي)) للرقائق الإلكترونية تقديراتها لمبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي بمقدار 1.5 مليار دولار لعام 2024 في تقرير أرباح الشركة، قائلة إن العملاء، بما في ذلك مايكروسوفت، تحركوا بشكل أسرع من المتوقع في نشر شرائح إم أي 300 الجديدة، التي تنافس نيفيديا.

وقالت إيمي هود، المديرة المالية لشركة مايكروسوفت، إن الشركة تتوقع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي، مدفوعاً بالاستثمارات في البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي، بشكل ملموس. وأضافت أنه في الوقت نفسه، كانت الشركة ((تتمحور)) حول القوى العاملة في ((الذكاء الاصطناعي أولاً بدلاً من توظيف أعداد كبيرة من الأشخاص للتركيز على التكنولوجيا.

وكان المحللون يراقبون عن كثب لمعرفة عدد العملاء الذين يستخدمون ((مايكروسوفت 365 كوبيلوت)) وهو مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي المدمج في مجموعة تطبيقات الإنتاجية الخاصة بالشركة.

لقد أتاحت الشركة الأداة، بسعر 30 دولارًا لكل مستخدم شهرياً للشركات، والخدمة متاحة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

رغم عدم الكشف عن بيانات المبيعات أو عدد مستخدمي كوبيلوت، قال ناديلا إن سرعة انتشارها تذكرهم بالبدايات المبكرة للحاسوب الشخصي الذي أصبح(مسألة طبيعية) بعد فترة استخدام أولية من قِبل رواد التكنولوجيا.

وارتفع إجمالي إيرادات مايكروسوفت في الأشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر بنسبة 18 % إلى رقم قياسي بلغ 62 مليار دولار، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 61.1 مليار دولار.

وبلغت ربحية السهم 2.93 دولار، متجاوزة بكثير توقعات المحللين البالغة 2.77 دولار.