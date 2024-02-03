الصين تنافس الغرب على عرش السيارات ذاتية القيادة

اشتهرت مدينة ووهان منذ أوائل 2020 بأنها مهد جائحة فيروس ((كوفيد 19))، لكن المدينة الصينية المهمة ربما تكون حالياً على أعتاب الحصول على اهتمام عالمي خاص لسبب مختلف، وهو التفاخر بأكبر أسطول سيارات ذاتية القيادة في العالم.

تبرز ((ووهان)) كمركز رئيسي لاختبار التكنولوجيات الناشئة، والبنية التحتية الحيوية، والمشهد التنظيمي، الذي تقوم عليه القيادة الذاتية في الصين.

ويشكل التقدم، الذي حققته الشركات الصينية والمشرعون في بكين تحدياً جديداً للغرب، الذي يتخلف بالفعل عن ركب الصين في تطوير السيارات الكهربائية، وفقاً لمحللين، وتكسب الصين الآن مزيداً من الأرض عبر جهودها في القيادة الذاتية.

وبدأت الصين التطوير التجاري للسيارات ذاتية القيادة في 2013، أي بعد نحو 5 أعوام من مجموعة الشركات الأمريكية، لكن اعتباراً من سبتمبر الماضي قطعت المركبات ذاتية القيادة في الصين إجمالي 70 مليون كيلومتراً، لتكون على قدم المساواة مع أمريكا، بحسب بيانات ((باين)).

وفي ووهان قام 500 تاكسي ذاتي القيادة بــ730 ألف رحلة العام الماضي، ويدير معظمها ((بايدو)) المنافس الصيني لـ((جوجل))، مقارنة مع 700 ألف رحلة مماثلة بمدن فينكس وسان فرانسيسكو ولوس أنجليس، بحسب بيانات ((وايمو))، وهي مطورة للسيارات ذاتية القيادة لصالح ((ألفابيت))، الشركة الأم لـ((جوجل)).

وأفصحت ((وايمو)) لـ((فايننشال تايمز)) أن لديها عدة مئات من السيارات موزعة على هذه المدن.

وسلطت الأضواء على سلامة المركبات ذاتية القيادة أوائل أكتوبر الفائت، حينما صدمت سيارة أجرة آلية تابعة لـ((كروز))، قسم القيادة الذاتية في ((جنرال موتورز))، أحد المارة، ثم سحبته مسافة 20 قدماً عبر شارع سان فرانسيسكو.

أوقفت ((جنرال موتورز)) أنشطة القسم، فيما تحقق الجهات التنظيمية في القضية، وتناقش تصريحات الشركة السابقة حول قيود التكنولوجيا الخاصة بها، وكذلك طريقة تعاملها مع الحادث.

وفي الصين كشف مشروع ووهان لسيارات الأجرة الآلية عن استمرار التحفظ بشأن المخاوف المتعلقة بالسلامة.

روجت ((بايدو)) لـ((مركبات ذاتية القيادة بالكامل))، وقالت خلال مرحلة التجارب إنه لم تقع حوادث بالغة، لكن زيارة قامت بها ((فايننشال تايمز)) لمركز القيادة الذاتية التابع للمجموعة في بكين بشهر يونيو الماضي، كشف خضوع كل سيارة أجرة آلية إلى مراقبة بشرية من شخص يجلس داخل محطة قيادة تشبه صالات الألعاب، على أهبة الاستعداد للتدخل، حيث طالب المنظمون بمسألة المراقبة عن بعد.

ورفضت ((وايمو)) إعطاء رقم محدد لعدد الأشخاص الذين يراقبون كل سيارة عن بعد، وأكدت المجموعة الأمريكية أن سياراتها ذاتية القيادة بالكامل ((مسؤولة عن اتخاذ كل قرار على الطريق، ولا تعتمد على سائق بشري، سواء داخل السيارة أو عن بعد)).

وبغض الطرف عن ووهان أسست ((بايدو)) وحفنة من المنافسين المحليين، بما في ذلك ((بوني دوت إيه آي)) و((أوتو إكس))، مناطق اختبار في مدن عبر الصين.

ولدى العديد من مطوري السيارات الكهربائية في البلاد، بما في ذلك ((بي واي دي))، الأكبر عالمياً من حيث المبيعات، فرق داخلية، تعمل على تطوير أنظمة مساعدة متطورة للسائقين، ما يبشر بالقيادة الذاتية تماماً.

وقال تيو لي، مؤسس ((ساينو أوتو إنسايتس))، إن الولايات المتحدة ما زالت تتفوق على الصين في عدة تقنيات عديدة تدعم المجالات الرئيسية للقيادة الذاتية، بما في ذلك تعلم الآلة والمستشعرات)).

رغم ذلك ووفقاً لتسانغ من ((باين)) يعكس حجم التجارب التجارية أن الصين تتجه نحو ((نقطة تحوّل)) قرب عام 2027، قبل أن تصبح التقنيات الرئيسية قابلة للتطبيق على نطاق تجاري واسع.

تتوقع ((باين)) إطاراً زمنياً مماثلاً لاكتمال الإطار القانوني للمسؤولية والتأمين، وتحسين البنية التحتية المصاحبة للطرق والاتصالات.

ويدعم ثقة هذه الصناعة في الصين قدرة الشركات على الاستفادة من شبكات المدن من الكاميرات على جانب الطريق وإشارات المرور، وغيرها من البنى التحتية داخل المدن، فضلاً عن التغطية واسعة النطاق لشبكات الجيل الخامس، ورسم الخرائط الرقمية.

وأشار خبراء إلى أن هذه الشبكات تمنح مطوري السيارات ذاتية القيادة ميزة استثنائية مقارنة بدول أخرى.

وقال تشانغ من جامعة ((تسينغهوا))، إن الشركات المستفيدة من المعدات والبرمجيات الصينية الموجودة بالفعل، أو ما يسمى بـ((الاستخبارات على مستوى الطرق))، ستخفض التكاليف وتسريع نشر التكنولوجيا، والأكثر أهمية أنها ستجعل الطرق أكثر أمانا.

أضاف تشانغ: ((ربما تكون الصين متقدمة على العالم في هذا الصدد))، منوهاً بأنه فيما يتعلق تعلم الآلة للقيادة الآمنة بالبيانات، ويؤدي توفر مزيد من البيانات إلى اتخاذ قرارات أفضل.

وكشفت استطلاع أجرته ((ماكنزي)) لآراء المديرين التنفيذيين بقطاع المركبات ذاتية القيادة، نشرت نتائجه الشهر الماضي عن صناعة في حالة تغير مستمر، وتم تمديد التوقعات بتطوير سيارات أجرة ذاتية القيادة مجدية تجارياً، بنحو عامين، إلى نحو 2030.

وثمة حاجة في كل من الولايات المتحدة والصين لاستثمارات إضافية بمليارات الدولارات، معظمها على خوارزميات التنبؤ وبرمجيات الإدراك، قبل أن تثبت الصناعة أنها تقنية آمنة.

وأظهر استطلاع لـ((ماكنزي)) عن الموضوع نفسه في 2021 ترجيح نحو 60 % من المسؤولين التنفيذيين في الصناعة، تفوق أمريكا الشمالية على الصين في تطوير تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، لكن المستجيبين ((منقسمون بالتساوي)) حالياً بين الاثنين.

وذكر محللو ((ماكنزي)): ((هذا دليل على تقدم الصين المدفوع بعوامل، مثل قوة الدعم الحكومي، وازدياد الاستثمارات في البحوث وتوافر البيانات، وسلوك انفتاحي من المستهلكين على تقبل التكنولوجيا الجديدة)).