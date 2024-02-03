«إي آند» تحتفي بتخريج 80 مواطناً في برنامج الذكاء الاصطناعي

احتفت ((إي آند))؛ المجموعة العاملة عالمياً في التكنولوجيا والاستثمار؛ بتخريج 80 من مواطني الإمارات في الدفعتين الثالثة والرابعة من برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي، الذي يهدف إلى الاستثمار في المواهب الوطنية من قادة المستقبل الرقمي للدولة.

وأطلقت ((إي آند)) البرنامج عام 2021، في مبادرة سباقة تهدف إلى تمكين المشاركين من تطوير مهاراتهم في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لمواكبة التكنولوجيا المستقبلية.

حضر حفل تخريج الدفعتين الثالثة والرابعة من برنامج الذكاء الاصطناعي، حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ ((إي آند))، ومسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ((اتصالات من إي آند)).

وعلي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالإنابة في ((إي آند))، وخليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ ((إي آند الحياة))، وعبيد بوكشة، الرئيس التنفيذي للعمليات في ((إي آند))، وميخائيل جيرشوك، الرئيس التنفيذي لـ ((إي آند إنترناشونال))، وخالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في ((اتصالات من إي آند)).

وقال حاتم دويدار: ينسجم برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي مع تطلعات ((إي آند)) في تحقيق الريادة على صعيد تقنية الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مواصلة جهودها الهادفة إلى دعم أجندة التوطين في الإمارات.

ونفخر اليوم بالخريجين الجدد للبرنامج، الذي يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به ((إي آند)) في استقطاب مواطني الدولة وصقل مواهبهم في التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى ضمان جاهزيتهم للمستقبل وتحقيق استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 والهادفة إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2031.

ولفت إلى أن استثمار المجموعة في الكوادر البشرية لا يتوقف عند البرامج التدريبية للتقنيات المتطورة فحسب، بل يمتد إلى العديد من المبادرات الهادفة إلى تحسين بيئة العمل وضمان تطور المسيرة المهنية للموظفين ضمن المجموعة. وقال علي المنصوري:

استقبل البرنامج منذ إطلاقه في 2021، ما يزيد على 200 من قادة الذكاء الاصطناعي المستقبليين، وهو ما يؤكد التزام ((إي آند)) برعاية ودعم المواهب الوطنية، وتزويدهم بالمهارات والمعارف الأساسية في التقنيات الناشئة. ويدعم البرنامج أيضاً جهودنا في تحقيق طموحاتنا في التوطين، وتمكين الكفاءات الوطنية من ريادة التقنيات المستقبلية.

كما يشهد برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي مشاركة لافتة من مواطنات الدولة بنسبة تقارب 73%؛ ليعكس بذلك التزامنا بتمكين المرأة الإماراتية في قطاع التكنولوجيا وتعزيز التنوع والشمول في بيئة العمل. ويتم اختيار المرشحين للبرنامج من خلال تقييمات ((هاكاثون)) و((ثنكاثون)).

حيث يتعين عليهم إجراء دراسة حالة وظيفية، وتقديم الحلول لها. ويحظى خريجو برنامج الذكاء الاصطناعي بفرصة العمل على مشروعات واقعية في الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتيح للجيل القادم من القادة الحصول على تجارب تعليمية حقيقية تسلط الضوء على المهارات المطلوبة لرواد الأعمال الرقميين في المستقبل.