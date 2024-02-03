خبرني : حصاد سوق الانتقالات الشتوية في الدوريات الأوروبية الكبرى

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أنتهت فترة الانتقالات الشتوية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى وسط هدوء كبير في التعاقدات من الأندية، إذ قاموا بتدعيم صفوفهم في أضيق الحدود استعداداً للجزء الثاني من البطولات،
سواء المحلية أو المنافسين على المستوى الأوروبي، سواء دوري الأبطال أو "يورباليغ" أو دوري المؤتمر.
وخلت فترة الانتقالات في كانون الثاني الماضي من أية صفقات ضخمة مثل تلك التي حدثت بكثافة خلال فترة الانتقالات الصيفية بالدوريات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة،
وكان آخرهم النجم الإنجليزي لريال مدريد جو بيلينغهام الذي انتقل إليه من بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ويقدم موسماً أكثر من رائع في الوقت الحالي.
وفي مفاجأة غير متوقعة جاء الدوري الفرنسي في صدارة ترتيب البطولات الكبرى في أوروبا بعد أن صرفت أنديته في شهر يناير على التدعيمات 190.93 مليون يورو (206.09 مليون دولار)،
متخطياً الدوري الإنجليزي الذي جاء في المركز الثاني بقيمة 121.32 مليون يورو (130.95 مليون دولار)، وجاء الدوري الإيطالي ثالثاً بقيمة 108.25 مليون يورو (116.83 مليون دولار)،
ومن بعده الدوري الألماني الذي وصلت قيمة الإنفاق به إلى 86.75 مليون يورو (93.61 مليون دولار)، وتذيلت "لا ليغا" الإسبانية ترتيب الدوريات الخمس الكبرى، إذ وصل حد الإنفاق إلى 86.25 مليون يورو (93.09 مليون دولار)،
وذلك مع هدوء حذر في قيمة الصفقات حيث كانت في ظل حاجات الفرق فقط في أضيق الحدود.
وعلى مستوى الأندية، يتصدر أولمبيك ليون الفرنسي ترتيب الأندية الأكثر إنفاقاً بقيمة 50.13 مليون يورو (54.06 مليون دولار)، ومن بعده مواطنه باريس سان جيرمان بقيمة 40 مليون يورو (43.14 مليون دولار)،
وظهر الدوري الإسباني بوجود برشلونة على رغم إبرامه صفقة وحيدة، وهي ضم فيتور روكي، ومن بعده بايرن ميونيخ الألماني في المركز الرابع بقيمة 34 مليون يورو (32.36 مليون دولار).
وعلى رغم وجود الدوري الإسباني في المركز الخامس بين الدوريات الأوروبية الكبرى في موسم الانتقالات الأخير، تصدرت صفقة انتقال البرازيلي فيتور روكي إلى برشلونة، ترتيب الأكثر قيمة مالية في فترة الانتقالات الشتوية،
بقيمة 40 مليون يورو (43.17 مليون دولار)، ويأتي بعدها انتقال ساشا بوي إلى بايرن ميونيخ من غالطة سراي التركي بمقابل مادي وصل إلى 30 مليون يورو (32.36 مليون دولار)،
وفي المركز الثالث جاء انتقال أرثر فيرميرين إلى أتلتيكو مدريد الإسباني قادماً من أنتويرب التركي بقيمة 18 مليون يورو (19.41 مليون دولار)، إذ يتنبأ له كثير من تقديم مستويات مميزة رفقة فريق دييغو سيميوني المدير الفني.
وكانت هناك توقعات لبعض الأندية في إبرام بعض الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بسبب عدم تقديم تدعيمات مميزة خلال فترة الصيف في يونيو (حزيران) الماضي،
ومزاحمة كبيرة من منافسين جدد في فترة الانتقالات أبرزهم كان الدوري السعودي للمحترفين الذي قدم "ميركاتو" صيفي تاريخياً.
وخلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية جاء الدوري السعودي في الترتيب الثاني من حيث الأكثر إنفاقاً من بين دوريات العالم أجمع، بعد موسم انتقالات تاريخي وصلت فيه القيمة المالية للصفقات إلى 956.88 مليون يورو (1.01 مليار دولار)،
خلف الدوري الإنجليزي مباشرة الذي أنفق 2.81 مليار يورو (2.97 مليار دولار).
وطور انضمام نجوم الدوريات الأوروبية كثيراً من المنافسة بعد مرور 19 جولة من الموسم الحالي 2023 - 2024، وكانت أبرز الصفقات انضمام كل من كريم بنزيما ونيغولو كانتي وفابينيو لنادي الاتحاد، ونيمار دا سيلفا
وميتروفيتش وسافيتش وروبن نيفيز للهلال ورياض محرز وسان ماكسمين وفرانك كيسيه وفيرمينيو للأهلي وساديو ماني وبروزوفيتش وأليكس تيليس للنصر.
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