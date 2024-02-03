خبرني : حصاد سوق الانتقالات الشتوية في الدوريات الأوروبية الكبرى

MENAFN - Khaberni) خبرني - أنتهت فترة الانتقالات الشتوية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى وسط هدوء كبير في التعاقدات من الأندية، إذ قاموا بتدعيم صفوفهم في أضيق الحدود استعداداً للجزء الثاني من البطولات،

سواء المحلية أو المنافسين على المستوى الأوروبي، سواء دوري الأبطال أو "يورباليغ" أو دوري المؤتمر.

وخلت فترة الانتقالات في كانون الثاني الماضي من أية صفقات ضخمة مثل تلك التي حدثت بكثافة خلال فترة الانتقالات الصيفية بالدوريات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة،



وكان آخرهم النجم الإنجليزي لريال مدريد جو بيلينغهام الذي انتقل إليه من بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ويقدم موسماً أكثر من رائع في الوقت الحالي.

وفي مفاجأة غير متوقعة جاء الدوري الفرنسي في صدارة ترتيب البطولات الكبرى في أوروبا بعد أن صرفت أنديته في شهر يناير على التدعيمات 190.93 مليون يورو (206.09 مليون دولار)،



متخطياً الدوري الإنجليزي الذي جاء في المركز الثاني بقيمة 121.32 مليون يورو (130.95 مليون دولار)، وجاء الدوري الإيطالي ثالثاً بقيمة 108.25 مليون يورو (116.83 مليون دولار)،



ومن بعده الدوري الألماني الذي وصلت قيمة الإنفاق به إلى 86.75 مليون يورو (93.61 مليون دولار)، وتذيلت "لا ليغا" الإسبانية ترتيب الدوريات الخمس الكبرى، إذ وصل حد الإنفاق إلى 86.25 مليون يورو (93.09 مليون دولار)،



وذلك مع هدوء حذر في قيمة الصفقات حيث كانت في ظل حاجات الفرق فقط في أضيق الحدود.

وعلى مستوى الأندية، يتصدر أولمبيك ليون الفرنسي ترتيب الأندية الأكثر إنفاقاً بقيمة 50.13 مليون يورو (54.06 مليون دولار)، ومن بعده مواطنه باريس سان جيرمان بقيمة 40 مليون يورو (43.14 مليون دولار)،



وظهر الدوري الإسباني بوجود برشلونة على رغم إبرامه صفقة وحيدة، وهي ضم فيتور روكي، ومن بعده بايرن ميونيخ الألماني في المركز الرابع بقيمة 34 مليون يورو (32.36 مليون دولار).

وعلى رغم وجود الدوري الإسباني في المركز الخامس بين الدوريات الأوروبية الكبرى في موسم الانتقالات الأخير، تصدرت صفقة انتقال البرازيلي فيتور روكي إلى برشلونة، ترتيب الأكثر قيمة مالية في فترة الانتقالات الشتوية،



بقيمة 40 مليون يورو (43.17 مليون دولار)، ويأتي بعدها انتقال ساشا بوي إلى بايرن ميونيخ من غالطة سراي التركي بمقابل مادي وصل إلى 30 مليون يورو (32.36 مليون دولار)،

وفي المركز الثالث جاء انتقال أرثر فيرميرين إلى أتلتيكو مدريد الإسباني قادماً من أنتويرب التركي بقيمة 18 مليون يورو (19.41 مليون دولار)، إذ يتنبأ له كثير من تقديم مستويات مميزة رفقة فريق دييغو سيميوني المدير الفني.

وكانت هناك توقعات لبعض الأندية في إبرام بعض الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بسبب عدم تقديم تدعيمات مميزة خلال فترة الصيف في يونيو (حزيران) الماضي،



ومزاحمة كبيرة من منافسين جدد في فترة الانتقالات أبرزهم كان الدوري السعودي للمحترفين الذي قدم "ميركاتو" صيفي تاريخياً.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية جاء الدوري السعودي في الترتيب الثاني من حيث الأكثر إنفاقاً من بين دوريات العالم أجمع، بعد موسم انتقالات تاريخي وصلت فيه القيمة المالية للصفقات إلى 956.88 مليون يورو (1.01 مليار دولار)،



خلف الدوري الإنجليزي مباشرة الذي أنفق 2.81 مليار يورو (2.97 مليار دولار).

وطور انضمام نجوم الدوريات الأوروبية كثيراً من المنافسة بعد مرور 19 جولة من الموسم الحالي 2023 - 2024، وكانت أبرز الصفقات انضمام كل من كريم بنزيما ونيغولو كانتي وفابينيو لنادي الاتحاد، ونيمار دا سيلفا



وميتروفيتش وسافيتش وروبن نيفيز للهلال ورياض محرز وسان ماكسمين وفرانك كيسيه وفيرمينيو للأهلي وساديو ماني وبروزوفيتش وأليكس تيليس للنصر.