خبرني : جديد واتساب.. إضافة جهات الاتصال إلى المفضلة

MENAFN - Khaberni) خبرني - تختبر منصة المراسلة الفورية "واتساب" ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تخصيص مجموعة مفضلة من جهات الاتصال.

وفي النسخة التجريبية الأخيرة للتطبيق، ستتيح تلك الميزة للمستخدمين اختيار جهات اتصال مفضلة لتظهر في الجزء العلوي من سجل المكالمات.

كما تهدف تلك الميزة إلى تسهيل الاتصال بجهات الاتصال المفضلة، إذ تظهر على نحو أساسي وثابت في تبويب المكالمات، لإجراء المكالمات معها بضغطة زر، وفق ما نقلته "البوابة العربية للأخبار التقنية".

وتوجد تلك الميزة في كثير من تطبيقات الاتصال، من أجل إعطاء الأولوية لعرض جهات الاتصال الأكثر أهمية للمستخدم.

وتوفر تلك الميزة طريقة مخصصة للوصول إلى جهات الاتصال استنادا لتفضيلات المستخدم، وهي تستغل جزءًا من المساحة المتاحة في تبويب المكالمات، لعرض جهات الاتصال المفضلة، عوضا عن عرض سجل الاتصالات فقط.

من الجدير بالذكر أن تلك الميزة الجديدة مرتبطة بآلية إجراء المكالمات عبر واجهة التطبيق في الأجهزة المحمولة ولا علاقة لها بالرسائل، إذ تتيح واتساب بالفعل ميزة تثبيت المحادثات، لعرض الدردشات مع جهات الاتصال المهمة أعلى تبويب الدردشات.

وتحاول منصة واتساب تحسين تجربة المستخدم باستمرار عن طريق إضافة ميزات جديدة لتلبية احتياجات مستخدمي التطبيق الذين يعتمدون على التطبيق بصورة كبيرة لإجراء المكالمات عبر الإنترنت.

وما زالت ميزة إضافة جهات الاتصال إلى المفضلة في تبويب المكالمات قيد التجربة في النسخة التجريبية من التطبيق، وستتوفر لاحقا من خلال التحديثات النهائية المستقبلية للتطبيق.