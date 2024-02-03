خبرني : حماس تدين العدوان الأميركي على العراق وسوريا

خبرني : حماس تدين العدوان الأميركي على العراق وسوريا
التاريخ
2/3/2024 6:00:15 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات العدوان الأمبركي على العراق وسوريا واعتبرته تصعيدا خطيرا وتعديا على سيادة البلدين.
وقالت الحركة في بيان إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتحمل المسؤولية عن تبعات هذا العدوان الغاشم على كل من العراق وسوريا والذي يصب الزيت على النار في المنطقة".
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