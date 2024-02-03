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خبرني : حماس تدين العدوان الأميركي على العراق وسوريا

2/3/2024 6:00:15 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات العدوان الأمبركي على العراق وسوريا واعتبرته تصعيدا خطيرا وتعديا على سيادة البلدين.

وقالت الحركة في بيان إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتحمل المسؤولية عن تبعات هذا العدوان الغاشم على كل من العراق وسوريا والذي يصب الزيت على النار في المنطقة".

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