خبرني : يونيسف: 17 ألف طفل يعيشون دون أسرهم في غزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن نحو 17 ألف طفل فلسطيني يعيشون في قطاع غزة بدون أبويهم أو أشقائهم.
وقال جوناثان كريكس المتحدث باسم يونيسف في المنطقة للصحافيين في جنيف عبر رابط فيديو من القدس إن آباء الأطفال في القطاع إما قتلوا أو أصيبوا، أو اضطروا للانتقال لمكان آخر.
وذكر أن: "الحالة النفسية للأطفال الفلسطينيين تأثرت بشدة، وتظهر عليهم أعراض مثل المستويات المفرطة من القلق المستمر وفقدان الشهية، ولا يستطيعون النوم، وتنتابهم نوبات انفعالية أو ذعر في كل مرة يسمعون فيها انفجاراً".
وأضاف "هؤلاء الأطفال ليس لهم أي علاقة بهذا الصراع. لكنهم يعانون بصورة لا يجب أن يتعرض لها أي طفل. لا يجب أن يتعرض أي طفل أياً كانت ديانته أو جنسيته أو لغته أو عرقه لهذا المستوى من العنف".
وهناك بعض الأطفال الذين لم تتسن معرفه ذويهم، وهناك أطفال صغار للغاية، أو في حالة صدمة، لا تمكنهم من أن ينطقوا أسماءهم.
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