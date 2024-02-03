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خبرني : يونيسف: 17 ألف طفل يعيشون دون أسرهم في غزة

2/3/2024 5:19:43 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن نحو 17 ألف طفل فلسطيني يعيشون في قطاع غزة بدون أبويهم أو أشقائهم.

وقال جوناثان كريكس المتحدث باسم يونيسف في المنطقة للصحافيين في جنيف عبر رابط فيديو من القدس إن آباء الأطفال في القطاع إما قتلوا أو أصيبوا، أو اضطروا للانتقال لمكان آخر.

وذكر أن: "الحالة النفسية للأطفال الفلسطينيين تأثرت بشدة، وتظهر عليهم أعراض مثل المستويات المفرطة من القلق المستمر وفقدان الشهية، ولا يستطيعون النوم، وتنتابهم نوبات انفعالية أو ذعر في كل مرة يسمعون فيها انفجاراً".

وأضاف "هؤلاء الأطفال ليس لهم أي علاقة بهذا الصراع. لكنهم يعانون بصورة لا يجب أن يتعرض لها أي طفل. لا يجب أن يتعرض أي طفل أياً كانت ديانته أو جنسيته أو لغته أو عرقه لهذا المستوى من العنف".

وهناك بعض الأطفال الذين لم تتسن معرفه ذويهم، وهناك أطفال صغار للغاية، أو في حالة صدمة، لا تمكنهم من أن ينطقوا أسماءهم.

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