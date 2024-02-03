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خبرني : 15 شهيدا بقصف إسرائيلي في رفح ودير البلح

2/3/2024 5:19:43 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - استشهد 15 شخصا وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف للطائرات الحربية الإسرائيلية لـ3 منازل في مدينتي دير البلح وسط قطاع غزة ورفح جنوبا، كما نسفت مربعا سكنيا وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وبحسب مصادر فلسطينية، أعلنت كتائب القسام قتل 15 جنديا إسرائيليا، وسط معارك محتدمة غرب ووسط القطاع في حين أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن 3 آلاف جندي خضعوا لعلاج نفسي منذ بداية الحرب.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها ومجازرها على القطاع لليوم الـ120، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي إلى 27131 شهيدا،

أغلبيتهم من النساء والأطفال، و66287 مصابا، في حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية.

واشارت الوزارة الى أنه لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وما زال الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

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