خبرني : 3 إصابات طعنا بسكين بمحطة قطارات بباريس

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أوقف رجل يشتبه في أنه هاجم بالسكين عدّة أشخاص، صباح السبت، في محطة "دو ليون" للقطارات في العاصمة باريس، وفق ما أفادت به الشرطة الفرنسية لوكالة فرانس برس، من دون تحديد دوافع المهاجم التي ما زالت غامضة حتّى الساعة.
وبحسب حصيلة أولية صادرة عن الشرطة، تسبّب الهجوم الذي وقع حوالى الساعة 7,00 بتوقيت غرينيتش بإصابة شخص إصابة خطرة وشخصين آخرين إصابة طفيفة.
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