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خبرني : 3 إصابات طعنا بسكين بمحطة قطارات بباريس

2/3/2024 5:19:43 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أوقف رجل يشتبه في أنه هاجم بالسكين عدّة أشخاص، صباح السبت، في محطة "دو ليون" للقطارات في العاصمة باريس، وفق ما أفادت به الشرطة الفرنسية لوكالة فرانس برس، من دون تحديد دوافع المهاجم التي ما زالت غامضة حتّى الساعة.

وبحسب حصيلة أولية صادرة عن الشرطة، تسبّب الهجوم الذي وقع حوالى الساعة 7,00 بتوقيت غرينيتش بإصابة شخص إصابة خطرة وشخصين آخرين إصابة طفيفة.

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