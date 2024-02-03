خبرني : لهذا السبب .. ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة

MENAFN - Khaberni) خبرني - رغم دفاعها الشرس عنه خلال الأشهر الماضية، انفجر الرئيس السابق دونالد ترامب غضبا في وجه محاميته الحسناء ألينا حبة بعدما عرف بدعوتها محامين من فريق الخصم على الغداء.

فقد كشفت روبرتا كابلان، محامية الصحفية إي جان كارول، أن ترامب ألقى الأوراق على الطاولة وخرج خلال جلسة في مارالاغو بعد أن علم أن محاميته وافقت على تقديم الغداء لها.

وقالت روبرتا كابلان أيضاً إن ترامب صرخ في محاميته المثيرة للجدل التي دافعت عنه في قضاياه في نيويورك، لكونها تتعاون مع الفريق القانوني للصحفية إي جان كارول التي وجهت له تهمة الاغتصاب.

استراحة الغداء



وفي حلقة من البودكاست مع جورج كونواي بثت يوم الخميس، كشفت كابلان الناقدة لترامب منذ فترة طويلة، أنها رفضت طلب الرئيس السابق العمل خلال استراحة الغداء.

وبينما أراد ترامب العمل خلال فترة الغداء معتبرا أن ذلك مضيعة للوقت، قالت كابلان إنها أخبرت ترامب أن محاميه منهم محاميته المفضلة عرضوا بكل كرم تقديم الغداء لفريقها.

ألقى كومة أوراق وصرخ

وما كان في تلك اللحظة إلا أن انفجر ترامب غضباً ملقياً كومة ضخمة من الوثائق والمعروضات أمامه على الطاولة.

وأضافت أن ترامب صرخ بعد ذلك في وجه محاميته لأنها قدمت غداء لمحامي الخصم، مشيرة إلى أنه كان غاضباً جداً من ألينا، بحسب تقرير لـ"ديلي ميل".

يذكر أن محامية ترامب أثارت الجدل خلال الأشهر الماضية بعد ظهورها وهي تدافع عنه، وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصبحت المحامية وهي من ولاية نيوجيرسي الأميركية، ومولودة لأبوين عراقيين، حديث وسائل الإعلام الأميركية حينها، بعد أن واظبت على الظهور بصفتها واحدة من أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في قضية "شراء الصمت".

وتعرض الرئيس الأميركي لهزيمة قاسية الجمعة الماضية أمام هيئة محلفين في مانهاتن بولاية نيويورك بعد أن أمرته بدفع تعويضات قيمتها 83.3 مليون دولار، إلى الصحفية إي جين كارول التي قالت إنه دمر سمعتها وثقة الناس بها من خلال إنكاره أنه اغتصبها قبل نحو 3 عقود.