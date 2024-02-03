خبرني : فصائل مسلحة عراقية ترد على الضربة الأمريكية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تصاعدت التوترات في المنطقة بعد استهداف القوات الأمريكية في موقع البرج 22 قبل أيام، والرد الأمريكي الواسع على مواقع في كل من سوريا والعراق ليلة أمس الجمعة.
وعلى إثر الهجمات الأمريكية الانتقامية أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان اليوم السبت، أنها استهدفت قاعدة جوية في شمال البلاد تستضيف قوات أمريكية، في ثاني هجوم ردا على الضربة الأمريكية.
وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيانها إن مسلحيها استهدفوا اليوم السبت قاعدة الحرير الجوية التي تستضيف قوات أمركية في شمال البلاد، كما وتعرضت قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار لاستهداف من قبل فصائل عراقية مسلحة، وذلك في أول رد فعل ميداني على الهجوم الأمريكي الذي استهدف عددا من الأهداف داخل العراق وفي سوريا.
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