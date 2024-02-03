Saturday, 03 February 2024 02:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خبرني : فصائل مسلحة عراقية ترد على الضربة الأمريكية

2/3/2024 5:19:43 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تصاعدت التوترات في المنطقة بعد استهداف القوات الأمريكية في موقع البرج 22 قبل أيام، والرد الأمريكي الواسع على مواقع في كل من سوريا والعراق ليلة أمس الجمعة.

وعلى إثر الهجمات الأمريكية الانتقامية أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان اليوم السبت، أنها استهدفت قاعدة جوية في شمال البلاد تستضيف قوات أمريكية، في ثاني هجوم ردا على الضربة الأمريكية.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيانها إن مسلحيها استهدفوا اليوم السبت قاعدة الحرير الجوية التي تستضيف قوات أمركية في شمال البلاد، كما وتعرضت قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار لاستهداف من قبل فصائل عراقية مسلحة، وذلك في أول رد فعل ميداني على الهجوم الأمريكي الذي استهدف عددا من الأهداف داخل العراق وفي سوريا.

MENAFN03022024000151011027ID1107804738

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث